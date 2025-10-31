السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اللجنة المنظمة تفتح باب التسجيل لخدمات «ليوا الدولي 2026»

اللجنة المنظمة تفتح باب التسجيل لخدمات «ليوا الدولي 2026»
31 أكتوبر 2025 10:44


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2026، فتح باب التسجيل لمختلف الخدمات والأنشطة المصاحبة للمهرجان، الذي يُقام بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع نادي ليوا الرياضي وبلدية الظفرة وشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة ميرال، وبشراكة مع شبكة أبوظبي للإعلام، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026 في منطقة ليوا بالظفرة.
ويُقام المهرجان على مدى 23 يوماً، مُعزِّزاً مكانته إقليمياً وعالمياً بوصفه إحدى أهم الوجهات الشتوية، التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، وعشّاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، بمشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم.
كما يستمتع الزوّار بجدول متنوّع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوّعة، بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.
ويأتي الإعلان عن فتح باب التسجيل في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق الحدث الجماهيري الأكبر في المنطقة، الذي يجمع آلاف الزوار وعشاق المغامرة والتراث من داخل الدولة وخارجها، في أجواءٍ تعكس روح الأصالة الإماراتية، وتبرز التنوع الثقافي والرياضي لمنطقة الظفرة.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد، يبدأ التسجيل للخدمات التجارية، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، تليه مرحلة فتح باب الحجوزات للتخييم الحر والمخيمات في الخامس من نوفمبر، على أن يُفتح باب التسجيل في السباقات يوم 15 نوفمبر 2025، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المشاركين والزوار، وضمان تجربة مريحة ومتكاملة للجميع.
ويضم مهرجان ليوا الدولي في نسخته القادمة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية الصحراوية، منها سباقات السيارات والدراجات والتحديات الرملية، إلى جانب الأنشطة التراثية والثقافية والعائلية التي تجذب مختلف الفئات، ما يجعل المهرجان حدثاً استثنائياً ينتظره عشاق الصحراء والتراث كل عام.
وأكدت اللجنة المنظمة أن فتح باب التسجيل المبكر يعكس الجاهزية العالية للتحضيرات التنظيمية والفنية، ويهدف إلى منح المشاركين الوقت الكافي لاستكمال ترتيباتهم، مشيرةً إلى أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لضمان نجاح نسخة 2026 وتقديم تجربة تفوق التوقعات.
ودعت اللجنة جميع الراغبين في المشاركة، أو حجز مواقعهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان، ومتابعة حسابات نادي ليوا الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على التفاصيل والمستجدات الخاصة بالتسجيل والخدمات.

