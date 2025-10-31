السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات ودبا الحصن في «قمة الجولة 6» لحسم صدارة «الأولى» غداً

الإمارات ودبا الحصن في «قمة الجولة 6» لحسم صدارة «الأولى» غداً
31 أكتوبر 2025 10:59

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تتصدر مواجهة الإمارات المتصدر ب12 نقطة من خمس مباريات، وضيفه دبا الحصن الوصيف برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، انطلاقة الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تشهد إقامة أربع مباريات غداً «السبت».
وتجمع مباريات الغد إلى جانب قمة الإمارات ودبا الحصن، كلاً من مصفوت مع الجزيرة الحمراء، وجلف يونايتد أمام الفجيرة، ويونايتد مع حتا، فيما تختتم الجولة الأحد بلقاءات العروبة مع سيتي، والاتفاق أمام الذيد، والعربي مع مجد، في حين يغيب الحمرية (الثالث بـ7 نقاط) عن الجولة بداعي الراحة.
وتتجه الأنظار نحو القمة المرتقبة بين الإمارات ودبا الحصن، في ظل تنافس الفريقين على الصدارة، حيث يسعى «الصقور» لتعويض خسارته الأولى في الجولة الماضية أمام حتا 1-2، بينما يأمل «الحصن» في مواصلة نتائجه القوية، بعد فوزه الأخير على حتا 1-0 ضمن الجولة الرابعة.
ويتصدر الإمارات الترتيب برصيد 12 نقطة، يليه دبا الحصن بـ9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تتساوى ستة فرق برصيد 7 نقاط هي، الحمرية، جلف يونايتد، العربي، يونايتد، حتا، والذيد، ويأتي في بقية المراكز على التوالي سيتي، مصفوت، مجد، الجزيرة الحمراء، الفجيرة، العروبة، والاتفاق.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الهجمات الشنيعة على «الفاشر» انتهاك للقانون الدولي
209 فعاليات مجتمعية تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»
دوري الدرجة الأولى
الإمارات
حتا
دبا الحصن
