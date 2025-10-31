لاعبو «أبيض الناشئين»: تمثيل الإمارات في المونديال الحافز الأكبر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دشن منتخبنا الوطني للناشئين، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لـ «ضربة البداية» أمام كوستاريكا الاثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، والتي تضم أيضاً كرواتيا والسنغال اللذين يلتقيان في اليوم ذاته ضمن الجولة الافتتاحية.

وتشهد النسخة المرتقبة لـ «مونديال قطر 2025» مشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول بطولة تُقام بالنظام الموسّع الجديد، وتُقام مبارياتها على ملاعب أكاديمية أسباير.

وأكد لاعبو «أبيض الناشئين»، جاهزيتهم الفنية والبدنية للظهور المشرف في «مونديال قطر»، والذي يُعد الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد نسخ إيطاليا 1991 (الخروج من الدور الأول)، نيجيريا 2009 (بلوغ دور الـ16)، والإمارات 2013 (الخروج من الدور الأول).

وقال مايد عادل مهاجم المنتخب: «فخر كبير لنا تمثيل الإمارات في محفل كأس العالم، نشكر الجهازين الفني والإداري واتحاد الكرة على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى تقديم أداء إيجابي يليق بمنتخبنا في ظل الجاهزية العالية لجميع اللاعبين».

من جانبه، عبّر جاسم الحمادي حارس «أبيض الناشئين» عن اعتزازه الكبير بتمثيل المنتخب في المونديال، وقال: «شعور لا يوصف باللعب في كأس العالم، ومصدر فخر لكل لاعب إماراتي، ونسعى لتقديم الأفضل وتحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف: «خضنا مواجهات ودية قوية أمام منتخبي مالي وبوليفيا، وظهر الفريق بصورة جيدة، ونتمنى أن تنعكس هذه التحضيرات على أدائنا في النهائيات».

بدوره، قال إبراهيم يوسف الجسمي لاعب وسط المنتخب: «قطعنا شوطاً طويلاً في التحضيرات، وخضنا تجارب متنوعة أمام منتخبات قوية ساهمت في تطورنا كلاعبين، شعور لا يوصف بالمشاركة في المونديال بعد غياب استمر أكثر من 15 عاماً، ونتطلع إلى إسعاد جماهير الإمارات في هذا الحدث العالمي».