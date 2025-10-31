«دبي لأكاديميات السلة» تفتش عن المواهب عبر 301 مباراة

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وشركتي «سبورت 360 إكس»، و«سبورتس مانيا» الشريك التشغيلي للبطولة، والتي تستمر حتى 7 ديسمبر المقبل، وتهدف إلى تعزيز جهود المجلس في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وصقلها ضمن بيئة تنافسية تجمع الأكاديميات والأندية في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة 1764 لاعباً ولاعبة يشكلون 92 فريقاً يخوضون 301 مباراة في مختلف الفئات العمرية، ما يجعلها واحدة من أكبر البطولات المحلية للشباب والناشئين، وتُجرى مباريات البطولة في ثلاثة ملاعب رئيسة هي، مدرسة «سيتزنز»، والمدرسة السويسرية الدولية العلمية، ونادي النصر، ما يوفر بيئات تدريبية وتنافسية متقدمة تسهم في تطوير مهارات اللاعبين الناشئين.

وتنقسم منافسات البطولة إلى قسمين فرعيين تغطي فئات متنوعة للبنين والبنات، من الفئات العمرية تحت 8 سنوات حتى تحت 19 سنة، وتشمل البطولة نظاماً متدرجاً يتيح مشاركة واسعة وتنافساً في مستويين.

وتشارك في نسخة هذا العام مجموعة من الأكاديميات والأندية المحلية الرائدة، من بينها: النصر، وشباب الأهلي، أكاديمية جام، مدرسة إن بي إيه لكرة السلة، تشامبس، نادي دبي لكرة السلة، أكاديمية النادي الرياضي، وايلدكاتس، جيم تايم سبورتس، تربل ثريت، أكاديمية إيه تو زد الرياضية، هوبسترز، وأكاديمية توينتي فور لكرة السلة.

ويأتي تنظيم هذه البطولة في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتعد هذه البطولة منصة رائدة للاعبينا من الموهوبين والهواة لاكتشاف شغفهم في رياضة كرة السلة، وتمثل البطولة مصدراً مهماً لاكتشاف وتطوير المواهب، ما يُسهم في رفد الأندية المحلية والأكاديميات والمنتخب الوطني بعناصر واعدة من اللاعبين.

كما توفر البطولة منصة للتحدي والتنافس الشريف بين هذه الفئة العمرية المهمة، لتتاح الفرصة للأندية والأكاديميات الخاصة المنتشرة في كافة أرجاء دبي لاختيار أفضل المواهب للانضمام إلى فرقهم في بيئة تنافسية تخضع لمعايير فنية وإدارية واضحة، بما يسهِم في إعداد جيل قادر على الاندماج في الساحة المحلية والإقليمية.