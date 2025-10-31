دوري أدنوك للمحترفين.. «الإمبراطور» في اختبار «فك عقدة النسور»

معتز الشامي (دبي)

يحلّ الوصل ضيفاً على خورفكان مساء اليوم، في مواجهة مرتقبة ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تحمل في طياتها مزيجاً من الدوافع الفنية والأرقام التاريخية المثيرة.

ويسعى الوصل لتصحيح مساره بعد الوداع المبكر من دور الـ16 لكأس رئيس الدولة مطلع الأسبوع الجاري، فيما يدخل كلباء اللقاء منتشياً بالتأهل إلى ربع نهائي البطولة، وتُعد مباراة الليلة، هي المواجهة الـ13 بين الفريقين في عصر الاحتراف، حيث تميل الكفة تاريخياً لمصلحة الوصل الذي حقق 6 انتصارات مقابل 4 انتصارات لخورفكان، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

غير أن «النسور» فرض تفوقاً لافتاً في آخر لقاءين، بعدما حقق الفوز مرتين متتاليتين أمام «الفهود»، وهو العدد ذاته من الانتصارات الذي جمعه في أول عشر مواجهات بين الطرفين، ما يجعل مواجهة الليلة محاولة وصلاوية لفك عقدة المنافس، وكسر تفوقه وضمان عدم تكراره لمرة ثالثة توالياً.

ويتسلح الوصل بتفوق تاريخي قبل مواجهة الليلة، حيث لم يسبق أن فشل الفهود في هز شباك خورفكان، خلال جميع مواجهاتهما بدوري المحترفين، وسجل الهجوم الأصفر 25 هدفاً في مرمى خورفكان، بينما سجّل خورفكان 16 هدفاً في مرمى الوصل، خلال مواجهات الفريقين بالدوري.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تركيز البرتغالي لويس كاسترو، على تطوير الجوانب التكتيكية في أداء الفريق، والتركيز على علاج السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق بمباراة الكأس أمام دبا، لاسيما سهولة إضاعة الفرص، وغياب التركيز في الثلث الأخير، وقلة صناعة الفرص الخطرة، وهو ما أثر على مستوى الفريق، الذي يضع تركيزه الأكبر في المنافسة القارية التي يتصدرها، بينما تقل درجة التركيز لدى لاعبيه عند المنافسة محلياً.

تبشر الإحصاءات خلال المواجهات الأخيرة بوجبة هجومية دسمة، حيث شهدت المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين تسجيل 28 هدفاً، منها 18 هدفاً للوصل و10 لخورفكان، بمعدل تهديفي مرتفع يصل إلى 4.6 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما يعكس الطابع الهجومي للفريقين.

ويعول الوصل على تألق الثنائي فابيو ليما ونيكولاس خيمينيز بجانب علي صالح وسالداينا وماليرو، حيث ساهم ليما في خمسة من آخر ثمانية أهداف أحرزها الوصل في مرمى خورفكان (سجّل هدفين وصنع ثلاثة)، وشارك خيمينيز أيضاً بأربعة أهداف من آخر تسعة للفهود أمام خورفكان (سجّل هدفين وصنع مثلهما).

ويُعد ليما أيضاً الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين بثلاثة أهداف، إلى جانب صناعة 6 أهداف، ويعد عبدالرحمن صالح ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف خلال مواجهات الفريقين بعدد 3 أهداف.

وفي المقابل، يعيش المغربي طارق تيسودالي حالة من التألق اللافت منذ انضمامه في فبراير الماضي، حيث ساهم في 16 هدفاً خلال مشواره القصير في دوري أدنوك للمحترفين (سجل 10 أهداف، وصنع 6 أهداف)، ليصبح ثاني أفضل هداف في المسابقة خلال هذه الفترة بعد كودجو لابا، الذي سجّل 12 هدفاً، لذلك يعد هو الورقة الأخطر في تشكيلة خورفكان خلال الموسم الجاري.

وتبرز مفارقة رقمية لافتة، إذ يمتلك خورفكان أعلى نسبة تحويل للتسديدات إلى أهداف في الدوري هذا الموسم (26%)، رغم كونه أقل الفرق تسديداً برصيد 39 محاولة فقط، بالتساوي مع بني ياس، ما يعكس فاعلية هجومية كبيرة قياساً بعدد المحاولات.

وتعكس كل تلك المعطيات والأرقام، توقعات بأن يبقى التكافؤ بين الفريقين مفتوحاً، على احتمالات عديدة بين نزعة هجومية لا تهدأ، ورغبة جماهيرية من أنصار الإمبراطور في تحقيق فوز، يعيد الهيبة ويحافظ على حظوظ المحافظة على البقاء في فلك المنافسة على الصدارة.