«أبوظبي للجولف» تدخل العد التنازلي لاحتفال العقدين بمشاركة النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العدّ التنازلي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نسختها العشرين، التي يُنظّمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع جولة دي بي ورلد، حيث تستعد ملاعب ياس لينكس أبوظبي لاستقبال المنافسات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف في العالم، يتقدّمهم الفائز بجوائز الجراند سلام روري ماكلروي، وبطل كأس فيديكس لعام 2025 تومي فليتوود.

وتمثّل هذه النسخة محطة بارزة في مسيرة البطولة، التي تحتفي بمرور عقدين من الجولف العالمي في العاصمة أبوظبي، وتشكل الافتتاح الرسمي للأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد، تمهيداً للبطولة الختامية في دبي، التي ستشهد تتويج بطل السباق إلى دبي لهذا الموسم.

ويتوجّه روري ماكلروي، الفائز ببطولة الماسترز لعام 2025، إلى أبوظبي متصدّراً ترتيب السباق إلى دبي، ساعياً لتحقيق لقبه السابع في مسيرته ضمن ترتيب الموسم، بعد تتويجه التاريخي ب السترة الخضراء في أوجوستا ناشيونال مطلع العام، وفوزه ببطولة أمجين الإيرلندية المفتوحة على أرضه.

أما تومي فليتوود، فقد قدّم موسماً مميزاً عام 2025، توّجه بتحقيق لقبه الأول في جولة بي جي ايه وفوزه بكأس فيديكس في ختام الموسم، قبل أن يتألق في بطولة كأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك، حيث حقق أربعة انتصارات فردية ساهمت في قيادة فريق أوروبا للفوز الأول خارج الديار منذ عام 2013.

وبعد أسابيع قليلة من تألقه في نيويورك، أضاف المصنف الخامس عالمياً لقباً جديداً إلى سجله، بفوزه في بطولة دي بي ورلد الهند متفوقاً على الياباني كيتا ناكاجيما بفارق ضربتين في نادي دلهي للجولف.

ويأتي خلف ماكلروي في سباق الفوز بكأس هاري فاردون النجم البريطاني ماركو بنج، الذي قدّم موسماً استثنائياً بعد عام واحد فقط من احتلاله المركز 110 بصعوبة في ترتيب الجولة لضمان بطاقته.

وأحرز اللاعب لقبه الأول مطلع العام في بطولة هاينان كلاسيك، قبل أن يضيف انتصاراً ثانياً في بطولة الدنمارك للجولف، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي. وواصل تألقه مطلع هذا الشهر بإضافة لقب ثالث بعد فوزه في بطولة أوبن دي إسبانيا المقدّمة من مدريد، ليقترب أكثر من ماكلروي قبيل انطلاق الأدوار الختامية.

كما يتصدر بنج المنافسة على عشر بطاقات تأهيل إلى جولة بي جي أيه الأميركية، والمخصصة لأفضل عشرة لاعبين في ترتيب النقاط الموسمي غير الحاصلين على إعفاء مسبق، حيث سيحصل الفائزون على عضوية مزدوجة في جولتي بي جي أيه ودي بي ورلد لعام 2026.

وفي سياق متصل، يستعد 9 من نجوم الفريق الأوروبي الفائز بكأس رايدر 2025 بقيادة لوك دونالد للمشاركة في البطولة على جزيرة ياس، يتقدّمهم روري ماكلروي إلى جانب شاين لاوري، وتايريل هاتون، وتومي فليتوود، ولودفيغ أوبيرج، ومات فيتزباتريك، وراسموس هوجارد، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، وجميعهم من الأسماء التي تألقت في البطولة التاريخية على ملعب بيثبيج بلاك الشهر الماضي.

كما تضم قائمة المشاركين مجموعة من أبرز نجوم الجولف المقيمين في الإمارات، من بينهم رافا كابريرا بيلو، وتوم ماككيبين، وريتشارد مانسيل، ويوهانس فيرمان، وإيوان فيرجسون، حيث يتنافس أفضل 70 لاعباً متاحاً على اللقب في رابع بطولات سلسلة رولكس لهذا العام.

وبعيدًا عن المنافسات الرياضية، تقدّم البطولة برنامجاً ترفيهياً متكاملاً يثري تجربة الزوار في قرية البطولة، كما تختتم البطولة فعالياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بأجواء احتفالية مميزة، حيث يُخصَّص يوم السبت 8 نوفمبر للسيدات في تجربة تجمع بين الأناقة والترفيه والموسيقى والعروض التفاعلية، فيما يحتفي يوم الأحد 9 نوفمبر بالعائلات، عبر أنشطة مخصصة للأطفال وبرامج ترفيهية متنوعة، ليكون ختام البطولة مناسبة استثنائية تجمع بين المتعة والرياضة في أجواء عائلية فريدة.

وسيكون الدخول مجانياً للجمهور خلال اليومين الأولين، بينما تبدأ أسعار تذاكر اليومين الأخيرين من 100 درهم.

كما يمكن لعشّاق الجولف ترقية تجربتهم من خلال باقة «بار أون ناين» ضمن فئة تذاكر«تيكت بلس»، التي حظيت بشعبية كبيرة في عام 2024، حيث تتوفر أعداد محدودة من التذاكر الترويجية لهذه التجربة الحصرية، بأسعار تبدأ من 230 درهماً فقط.