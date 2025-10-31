السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للجولف» تدخل العد التنازلي لاحتفال العقدين بمشاركة النخبة

«أبوظبي للجولف» تدخل العد التنازلي لاحتفال العقدين بمشاركة النخبة
31 أكتوبر 2025 11:14

أبوظبي (الاتحاد)
بدأ العدّ التنازلي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نسختها العشرين، التي يُنظّمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع جولة دي بي ورلد، حيث تستعد ملاعب ياس لينكس أبوظبي لاستقبال المنافسات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف في العالم، يتقدّمهم الفائز بجوائز الجراند سلام روري ماكلروي، وبطل كأس فيديكس لعام 2025 تومي فليتوود.
وتمثّل هذه النسخة محطة بارزة في مسيرة البطولة، التي تحتفي بمرور عقدين من الجولف العالمي في العاصمة أبوظبي، وتشكل الافتتاح الرسمي للأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد، تمهيداً للبطولة الختامية في دبي، التي ستشهد تتويج بطل السباق إلى دبي لهذا الموسم.
ويتوجّه روري ماكلروي، الفائز ببطولة الماسترز لعام 2025، إلى أبوظبي متصدّراً ترتيب السباق إلى دبي، ساعياً لتحقيق لقبه السابع في مسيرته ضمن ترتيب الموسم، بعد تتويجه التاريخي ب السترة الخضراء في أوجوستا ناشيونال مطلع العام، وفوزه ببطولة أمجين الإيرلندية المفتوحة على أرضه.
أما تومي فليتوود، فقد قدّم موسماً مميزاً عام 2025، توّجه بتحقيق لقبه الأول في جولة بي جي ايه وفوزه بكأس فيديكس في ختام الموسم، قبل أن يتألق في بطولة كأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك، حيث حقق أربعة انتصارات فردية ساهمت في قيادة فريق أوروبا للفوز الأول خارج الديار منذ عام 2013.
وبعد أسابيع قليلة من تألقه في نيويورك، أضاف المصنف الخامس عالمياً لقباً جديداً إلى سجله، بفوزه في بطولة دي بي ورلد الهند متفوقاً على الياباني كيتا ناكاجيما بفارق ضربتين في نادي دلهي للجولف.
ويأتي خلف ماكلروي في سباق الفوز بكأس هاري فاردون النجم البريطاني ماركو بنج، الذي قدّم موسماً استثنائياً بعد عام واحد فقط من احتلاله المركز 110 بصعوبة في ترتيب الجولة لضمان بطاقته.
وأحرز اللاعب لقبه الأول مطلع العام في بطولة هاينان كلاسيك، قبل أن يضيف انتصاراً ثانياً في بطولة الدنمارك للجولف، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي. وواصل تألقه مطلع هذا الشهر بإضافة لقب ثالث بعد فوزه في بطولة أوبن دي إسبانيا المقدّمة من مدريد، ليقترب أكثر من ماكلروي قبيل انطلاق الأدوار الختامية.
كما يتصدر بنج المنافسة على عشر بطاقات تأهيل إلى جولة بي جي أيه الأميركية، والمخصصة لأفضل عشرة لاعبين في ترتيب النقاط الموسمي غير الحاصلين على إعفاء مسبق، حيث سيحصل الفائزون على عضوية مزدوجة في جولتي بي جي أيه ودي بي ورلد لعام 2026.
وفي سياق متصل، يستعد 9 من نجوم الفريق الأوروبي الفائز بكأس رايدر 2025 بقيادة لوك دونالد للمشاركة في البطولة على جزيرة ياس، يتقدّمهم روري ماكلروي إلى جانب شاين لاوري، وتايريل هاتون، وتومي فليتوود، ولودفيغ أوبيرج، ومات فيتزباتريك، وراسموس هوجارد، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، وجميعهم من الأسماء التي تألقت في البطولة التاريخية على ملعب بيثبيج بلاك الشهر الماضي.
كما تضم قائمة المشاركين مجموعة من أبرز نجوم الجولف المقيمين في الإمارات، من بينهم رافا كابريرا بيلو، وتوم ماككيبين، وريتشارد مانسيل، ويوهانس فيرمان، وإيوان فيرجسون، حيث يتنافس أفضل 70 لاعباً متاحاً على اللقب في رابع بطولات سلسلة رولكس لهذا العام.
وبعيدًا عن المنافسات الرياضية، تقدّم البطولة برنامجاً ترفيهياً متكاملاً يثري تجربة الزوار في قرية البطولة، كما تختتم البطولة فعالياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بأجواء احتفالية مميزة، حيث يُخصَّص يوم السبت 8 نوفمبر للسيدات في تجربة تجمع بين الأناقة والترفيه والموسيقى والعروض التفاعلية، فيما يحتفي يوم الأحد 9 نوفمبر بالعائلات، عبر أنشطة مخصصة للأطفال وبرامج ترفيهية متنوعة، ليكون ختام البطولة مناسبة استثنائية تجمع بين المتعة والرياضة في أجواء عائلية فريدة.
وسيكون الدخول مجانياً للجمهور خلال اليومين الأولين، بينما تبدأ أسعار تذاكر اليومين الأخيرين من 100 درهم.
كما يمكن لعشّاق الجولف ترقية تجربتهم من خلال باقة «بار أون ناين» ضمن فئة تذاكر«تيكت بلس»، التي حظيت بشعبية كبيرة في عام 2024، حيث تتوفر أعداد محدودة من التذاكر الترويجية لهذه التجربة الحصرية، بأسعار تبدأ من 230 درهماً فقط.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 6 ميداليات في كأس العالم للرماية البارالمبية
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
أبوظبي للجولف
مجلس أبوظبي الرياضي
السباق إلى دبي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©