نهائي كوبا ليبرتادوريس.. فلامنجو وبالميراس يكرران مشهد 2021

نهائي كوبا ليبرتادوريس.. فلامنجو وبالميراس يكرران مشهد 2021
31 أكتوبر 2025 11:28

ساو باولو(أ ف ب)
ستكون المباراة النهائية لمسابقة كوبا ليبرتادوريس برازيلية خالصة مرة أخرى، بعد تأهل بالميراس الخميس عقب تعادله أمام مضيفه رايسينج الأرجنتيني 0-0 في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي، إثر فوزه ذهاباً 1-0.
ويلتقي بالميراس في النهائي مع مواطنه فلامنجو في 29 نوفمبر في ليما.
ويتشارك الفريقان بثلاثة ألقاب في المسابقة المرموقة المُرادفة لدوري أبطال أوروبا.
سبق أن تواجها في النهائي عام 2021، حين توّج بالميراس باللقب.
وجاء تأهل بالميراس إلى المواجهة النهائية بعد أن سطر «ريمونتادا» كبيرة، بعد فوزه في لقاء الإياب في عقر دار كيتو الإكوادوري برباعية نظيفة الخميس، بعدما كان قد خسر ذهاباً 3-0 على أرضه.
لكن للمباراة النهائية حساباتها الخاصة، خصوصاً وأن فلامنجو سبق وتغلب على بالميراس 3-2 منتصف هذا الشهر، في لقاء جمعهما في الدوري المحلي.
وبمعزل عن هوية الفائز، فإن أحدهما سيصبح الفريق البرازيلي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة مع 4 ألقاب، مع العلم أن إنديبندينتي الأرجنتيني هو الأكثر فوزاً باللقب (7)، يليه مواطنه بوكا جونيورز (6).
وطغى على المسابقة هذا العام وفاة مشجعين شابين، قتلا نتيجة تدافع جماهيري في تشيلي، عندما حاول بعض المشجعين اقتحام الملعب بالقوة لحضور إحدى مباريات المسابقة.

