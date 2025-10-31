السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سبيرز يواصل الانطلاقة المثالية في السلة الأميركي بالانتصار الخامس

سبيرز يواصل الانطلاقة المثالية في السلة الأميركي بالانتصار الخامس
31 أكتوبر 2025 11:32

سان أنطونيو (أ ب)

قاد فيكتور ويمبانيا فريقه سان أنطونيو سبيرز، لمواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه).
وحقق سان أنطونيو انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، دون أن يتلقى أي خسارة، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 107 / 101، صباح اليوم.
وتقمص ويمبانيا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 27 نقطة لمصلحة سبيرز، بالإضافة لقيامه بـ18 متابعة تحت السلة، وتقديمه 6 تمريرات حاسمة لزملائه.
وسبق أن حقق سان أنطونيو أربعة انتصارات متتالية في افتتاح موسمه، في ثلاث مناسبات سابقة، كان آخرها عام 2017.
وكانت فرق سبيرز وهيت وساكرامنتو كينجز هي الأندية الوحيدة في تاريخ المسابقة التي لم تفتتح موسمها بخمسة انتصارات متتالية دون أي خسارة. وفي المقابل، أحرز بام أديبايو 31 نقطة لمصلحة ميامي هيت، كما استحوذ على 10 كرات مرتدة من السلة، وقدم 3 تمريرات حاسمة للفريق الضيف في اللقاء، لكن ذلك لم يمنح سان أنطونيو سبيرز من تحقيق الفوز بالمباراة.
وعانى ميامي هيت من غياب العديد من نجوم في هذه المواجهة بسبب الإصابات، حيث يتعلق الأمر بكل من نورمان باول وكاسباراس جاكوسيونيس (إصابة في الفخذ)، وتايلر هيرو (إصابة في الكاحل)، ونيكولا يوفيتش (إصابة في الفخذ)، وهو ما جعل الفريق تتوقف سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مواجهاته الثلاث الماضية في البطولة.
وأسفرت بقية المباريات التي أقيمت في نفس اليوم، عن فوز أورلاندو ماجيك على مضيفه تشارلوت هورنتيتس بنتيجة 123 / 107، وميلوواكي باكس على ضيفه جولدن ستيت وواريورز 120 / 110، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه واشنطن ويزاردز 127 / 108

