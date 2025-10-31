السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»

نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»
31 أكتوبر 2025 12:48


الدوحة (وام)
تأهل محمود شريف، لاعب منتخب البلياردو، إلى الدور التالي من بطولة العالم للعشر كرات، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه على هسيه تشيا تشين من الصين تايبيه بنتيجة «9-5»، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.
وضمن شريف بهذا الفوز، مكانه ضمن قائمة أفضل 64 لاعباً في البطولة، ليواجه الألماني جوشوا فيلر بطل أوروبا المفتوحة 2025، في الدور المقبل في مواجهة قوية تحدد المتأهلين إلى دور الـ32 الذي يضم نخبة المصنفين عالمياً، وفي السياق ذاته، ودّع لاعب منتخبنا خالد الزرعوني البطولة، بعد خسارته أمام الياباني ناويوكي أوي بنتيجة 2-9.

أخبار ذات صلة
لاعبو «أبيض الناشئين»: تمثيل الإمارات في المونديال الحافز الأكبر
«بلياردو الإمارات» إلى المرحلة الثانية من «مونديال الـ10 كرات»
اتحاد البلياردو والسنوكر
منتخب البلياردو
كأس العالم
البلياردو
