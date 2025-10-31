نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»



الدوحة (وام)

تأهل محمود شريف، لاعب منتخب البلياردو، إلى الدور التالي من بطولة العالم للعشر كرات، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه على هسيه تشيا تشين من الصين تايبيه بنتيجة «9-5»، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

وضمن شريف بهذا الفوز، مكانه ضمن قائمة أفضل 64 لاعباً في البطولة، ليواجه الألماني جوشوا فيلر بطل أوروبا المفتوحة 2025، في الدور المقبل في مواجهة قوية تحدد المتأهلين إلى دور الـ32 الذي يضم نخبة المصنفين عالمياً، وفي السياق ذاته، ودّع لاعب منتخبنا خالد الزرعوني البطولة، بعد خسارته أمام الياباني ناويوكي أوي بنتيجة 2-9.