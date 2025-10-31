كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي



علي معالي (أبوظبي)

تنطلق السبت منافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بنادي أبوظبي للرياضات المائية، بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة، يمثلون 51 نادياً لـ21 دولة من مختلف قارات العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر نسخ البطولة من حيث عدد المشاركين، وتأتي هذه البطولة تأكيداً على أن أبوظبي أصبحت وجهة مفضلة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وتنظيم احترافي، ورؤية استراتيجية جعلتها من العواصم الرياضية الأولى عالمياً، ومركزاً بارزاً لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى التي تجمع نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم.

تقام المنافسات على فترتين، صباحية من 9 حتى 12، ومسائية من 4 حتى 6، واستحدث نادي أبوظبي للرياضات المائية، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، بطولة خاصة للصغار والناشئين تقام خلال الفترة من الواحدة ظهراً حتى الثالثة عصراً.

وتفتتح كأس العالم رسمياً في الساعة الرابعة عصر الغد، بعدد من الفقرات والكلمات، وهناك عرض غنائي تراثي يعكس ثقافة دولة الإمارات، تتبعه الكلمات الرسمية، وتقام البطولة على مدار يومين (السبت والأحد)، وفي اليوم الأول هناك 10 سباقات في الفترة المسائية، خاصة بالنهائيات.

يشارك في هذه النسخة 21 دولة، من بينها 15 دولة أوروبية تشمل: إسبانيا، إيطاليا، المجر، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، كازاخستان، الإكوادور، وكولومبيا، إضافة إلى 6 دول عربية هي: الإمارات، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، وسلطنة عُمان، وتونس، وهناك دول تشارك بمنتخبات وأندية لذلك وصل عدد الأندية المتواجدة في هذا الحدث العالمي الكبير 51 نادياً، يبلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 94 سباحاً وسباحة، يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات المحلية، ما يعكس التطور الكبير في قاعدة ممارسة هذه الرياضة بالدولة، ويعتبر نادي أبوظبي للرياضات المائية الأكبر من بين أندية الدولة بمشاركة 40 سباحاً وسباحة لفئات الناشئين، الشباب والعموم.

وتُعد هذه البطولة النسخة الخامسة من كأس العالم للسباحة بالزعانف داخل المسبح (Indoor)، حيث استضافت فرنسا النسخة الأولى، وإسبانيا النسخة الثانية، والولايات المتحدة الأميركية النسخة الثالثة، والصين النسخة الرابعة، ثم النسخة الخامسة لعام 2025 في العاصمة أبوظبي.

تمثل استضافة كأس العالم للسباحة بالزعانف – أبوظبي 2025 خطوة جديدة في مسيرة العاصمة، نحو ترسيخ مكانتها كمحطة عالمية رائدة في استضافة كبرى البطولات الدولية، بفضل رؤيتها الطموحة ودعم قيادتها الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة وتعزيز حضور الدولة على الساحة العالمية.

كما تسهم البطولة في نشر وتعزيز رياضة السباحة بالزعانف في المنطقة عامةً، وفي دولة الإمارات بشكل خاص، من خلال استقطاب أبرز الأبطال والمدربين العالميين، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وتطوير المواهب الوطنية.

يحضر البطولة سامح الشاذلي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، ممثلاً عن الاتحاد الدولي، إلى جانب ألكسندروس زيارخوس، المدير الرياضي للجنة السباحة بالزعانف في الاتحاد الدولي، كما سيدير طاقم الحكام الحكم الدولي إيمانويل كاسترو ممثلاً عن الاتحاد الدولي، وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم العالم، من بينهم السباح الكولومبي موريشوس فرنانديز، صاحب الأرقام القياسية العالمية، والذي يسعى إلى تحقيق إنجازات جديدة في العاصمة الإماراتية.