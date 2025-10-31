الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي

مدريد (أ ف ب)

نجح ريال مدريد في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن المباراة سلّطت الضوء على الصعوبات التي يواجهها المعسكران، ذلك قبيل انطلاق المرحلة الحادية عشرة.

برزت ردّة فعل فينيسيوس جونيور الغاضبة أثناء استبداله كإحدى المشاكل الحقيقية، التي قد تواجه المدرب شابي ألونسو في الفترة المقبلة، رغم أن الدولي البرازيلي بادر سريعاً لإصدار اعتذار علني، بعد ثلاثة أيام من فوز فريقه 2-1 على النادي الكتالوني في مواجهة صاخبة على ملعب سانتياغو برنبايو.

وظهر فينيسيوس وهو يحتج على مدربه ألونسو أثناء خروجه من الملعب عند استبداله في الدقيقة 72 بمواطنه رودريجو، قبل أن يتوجه نحو النفق المؤدي إلى غرف الملابس مباشرة.

وقال ابن الـ25 عاماً «أود اليوم أن أعتذر لجميع جماهير ريال مدريد عن ردي على استبدالي في الكلاسيكو. وكما فعلت ذلك شخصياً خلال تدريبات اليوم، أود أيضاً أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق، للنادي وللرئيس».

يأتي هذا الجدل في ظل المفاوضات المستمرة حول تمديد عقد النجم البرازيلي، على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.

سجّل فينيسيوس حتى اللحظة هذا الموسم خمسة أهداف، إلا أن وهج نجوميته خفت لمصلحة زميله الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ16 هدفاً في 13 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن، بعد أن أحرز 44 في مختلف المسابقات في موسمه الأول بالنادي الملكي.

وستأمل جماهير ريال أن يتم تصحيح العلاقة بين ألونسو وفينيسيوس من دون أي رواسب في ظل معركة الميرينجي، لاستعادة لقب الدوري المحلي إثر موسم خرج فيه خالي الوفاض في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسيكون ذلك تحت الاختبار انطلاقاً من المواجهة المقبلة أمام فالنسيا المتعثر السبت، والتي تسبق المواجهة القمة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في أنفيلد.

ومن خلال حسمه مواجهة الكلاسيكو، نجح ريال في تعزيز صدارته إلى خمس نقاط على حساب خصمه الكتالوني، وهو فارق مقبول جداً بعد مرور عشر مراحل فقط من عمر «لا ليغا».

من جهة أخرى، يبحث برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك عن استعادة التوازن سريعاً عندما يستضيف إلتشي الأحد.

ويدخل العملاق الكتالوني إلى مباراته الأحد على خلفية خسارتين في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، وبعد أن سقط أيضاً على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إضافة إلى ذلك، يواجه بطل الدوري أزمة إصابات في الوقت الحالي، إذ سيغيب صانع الألعاب بيدري الذي طُرد في اللحظات الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو، لأسابيع عدّة بسبب تمزق في عضلة الفخذ.

ينضم إلى قائمة طويلة من الإصابات تضمّ أيضاً الحارسَين جوان جارسيا والألماني مارك-أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي والبرازيلي رافينيا المستمرين في عملية إعادة التأهيل.

لكن لحسن حظ برشلونة أنه سيستعيد أخيراً المهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي وداني أولمو بعد عودتهما إلى التدريبات.

من ناحية أخرى، يستضيف فياريال الثالث نظيره رايو فايكانو ساعياً إلى تعزيز موقعه خلف قطبي إسبانيا.

ويدرك فريق «الغواصات الصفراء» حجم الضغط الذي يتعرض له من أتلتيكو مدريد الرابع والذي لا يتخلف عنه سوى بنقطة واحدة، خصوصاً وأن «روخيبلانكوس» لم يخسر أي مباراة منذ سقوطه في المرحلة الافتتاحية.

ويلتقي فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع إشبيلية الحادي عشر (13 نقطة) السبت.

ويستضيف ريال سوسييداد المأزوم نظيره أتلتيك بلباو في دربي إقليم الباسك في سان سيباستيان السبت أيضاً.