إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»

إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
31 أكتوبر 2025 13:06

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي النهائي على عدد محدودة متوفر من تذاكر الحجز المبكر لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي ستكون متاحة بأسعار خاصة حتى يوم الأربعاء 5 نوفمبر، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير على واحدة من أهم وأعرق البطولات العالمية في الدولة.
ومن المقرر أن تُقام البطولة التي تعد واحدة من فعاليات سلسلة رولكس، في نادي الإمارات للجولف من 22 إلى 25 يناير 2026، وذلك بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الجولف، منهم روري ماكلروي وتيريل هاتون، على مدى أربعة أيام من المنافسات الرياضية العالمية، وهي التي تُعد واحدة من أكثر فعاليات دبي المرتقبة سنوياً.
وبعد نفاد تذاكر البطولة العام الماضي، تتواصل المبيعات السريعة للتذاكر هذا العام أيضاً.
وأصبحت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أكثر من مجرد بطولة جولف، فهي أيضاً فعالية بارزة في الروزنامة الاجتماعية الإماراتية، وتتميز بكونها تجمع بين الرياضة العالمية، والترفيه الحي، والأنشطة العائلية، والمأكولات الشهية وأجواء المهرجانات النابضة بالحياة.
تتوفر حالياً تذاكر الدخول العام للحجز المبكر لعطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد 24 و25 يناير، بخصم يبلغ%40 على أسعار الشراء عند بوابة البطولة، وبسعر 75 درهماً فقط. وسيكون الدخول مجاني لمن هم تحت سن 18 عاماً على مدار جميع الأيام الأربعة للبطولة، على أن يكون الدخول العام مجانياً يومي الخميس والجمعة.
ولمن يتطلعون إلى تجربة مميزة، فقد نفدت تذاكر الحجز المبكر لـ «ذا سوشيال أون سيكستين»، فيما لا تزال التذاكر العادية متاحة ابتداءً من 695 درهماً، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع لمدة أربع ساعات بباقة حصرية من من الطعام والشراب، مع إطلالات رائعة على الحفرة 16 لمتابعة المنافسات. وتتوفر عروض محدودة للحجز المبكر في صالة «الدلة لاونج» للضيافة الفاخرة يومي الخميس والجمعة 22 و23 يناير فقط، وتتميز الصالة بموقعها المثالي الواقع بين الحفرتين التاسعة و18، وتوفر موقعاً رائعاً لمشاهدة ملعب الجولف، وخدمة المأكولات والمشروبات الفاخرة، مع إطلالات خلابة من السطح على أفق دبي، وتبدأ أسعار باقات الحجز المبكر المحدودة من 1,890 درهماً.

