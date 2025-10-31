السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

31 أكتوبر 2025 14:00

 دبي (الاتحاد)
تنطلق السبت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي الذي تنظمه جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وتستضيفه جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية، بمشاركة وطنية ودولية واسعة تضم أكثر من 600 مختص من مختلف دول العالم.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين، مشاركة 53 محاضراً من نخبة الأطباء والمتخصصين في المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات، يمثلون أكثر من 25 دولة، وتتضمن الفعاليات خمس ورش عمل و66 عرضاً لأوراق بحثية وتطبيقية تتناول أحدث المستجدات في مجالات الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل.
كما يستقطب المؤتمر 17 راعياً وشركة عارضة من داخل الدولة وخارجها، تعرض أحدث التقنيات والمنتجات والأجهزة في مجالات الطب الرياضي، وإعادة التأهيل، والتغذية الصحية، والتقنيات المتقدمة ذات الصلة.
وأعرب الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الثانية، مؤكداً أن المؤتمر سجل نمواً ملحوظاً في عدد المحاضرات والمشاركين وورش العمل والعارضين مقارنة بالنسخة الأولى.
وقال إنه خلال عامين فقط، أصبح المؤتمر من أبرز الفعاليات الطبية والعلمية المتخصصة في الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، ما يحمّلنا مسؤولية مواصلة التطوير والارتقاء بمستوى التنظيم بما يليق بمكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في مختلف المجالات، وبكفاءة مؤسساتها الوطنية وكوادرها المؤهلة.
ويتناول المؤتمر في جلساته العلمية عدداً من الموضوعات المتخصّصة، تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والتطوير الرياضي، وفحوصات الأداء، ورياضة المرأة، والطب التجديدي، والرياضات البارالمبية.

