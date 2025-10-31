النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد فريقا النصر وبني ياس تحقيق الأسبقية في مباراة ذهاب نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجديد 2025-2026، والتي تجمع الفريقين في السابعة من مساء الغد «السبت» على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما تُقام مباراة الإياب مساء الثلاثاء المقبل على صالة «السماوي»، وحدد اتحاد الطائرة السبت 8 نوفمبر موعداً للمباراة الفاصلة في حال التعادل، على صالة نادي العين.

وضرب «العميد» و«السماوي» موعداً جديداً في المشهد الختامي، بعد تأهل النصر بفوزه على شباب الأهلي في «ديربي دبي» بثلاثة أشواط بنتيجة «25-23,25-21,25-23»، فيما تخطى بني ياس منافسه الجزيرة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، وجاءت نتائج الأشواط «25-20,17-25,25-21,30-28».

ويمثل النهائي المرتقب تكراراً لسيناريو الموسم الماضي الذي شهد تتويج بني ياس باللقب، بفوزه على النصر بثلاثة أشواط في المباراة الفاصلة.

وأكمل «العميد» تحضيراته للذهاب تحت قيادة مدربه الجزائري مراد سنون، الذي أكد صعوبة المواجهة على الفريقين، مشدداً على عزم لاعبيه تقديم أداء قوي يليق بالمناسبة.

من جانبه، قال التونسي رياض الهذيلي، مدرب فريق بني ياس: «سندخل المباراة بشجاعة وروح رياضية عالية وإصرار كبير لتحقيق الأسبقية في طريق الحفاظ على اللقب، واللاعبون جاهزون لتقديم أداء يعكس إمكانات الفريق».

بدوره، أوضح جاسم السعدي، مدير فريق الكرة الطائرة بنادي بني ياس، أن بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي جاء بعد مجهود كبير من الجميع، مضيفاً: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الجزيرة في نصف النهائي واستحققنا التأهل. أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير على الدعم، ونتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد أمام منافس قوي مثل النصر، متمنين أن نقدم مباراة تليق بسمعة الفريقين، وتسعد جماهيرنا باستمرار حصد البطولات».