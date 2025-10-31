حلبة ياس تعلن انطلاقة موسم سباقات السيارات 2025/2026



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حلبة مرسى ياس لموسمٍ جديدٍ حافلٍ من رياضة السيارات، مع انطلاقة سلسلة سباقات ياس نهاية هذا الأسبوع، لتقدّم للجمهور تجربة مليئة بالحماس والإثارة داخل المضمار وخارجه، وتُتيح الحلبة دخولاً مجانياً للجمهور، مع توفّر التذاكر الآن للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مفعمة بالتشويق والترفيه.

ويمكن لعشّاق رياضة السيارات والجمهور متابعة التجارب الرسمية يوم الجمعة، حيث تعمل الفرق على ضبط إعدادات سياراتها استعداداً لانطلاق سباقات افتتاح الموسم، من منطقة المشاهدة في ياس كارتزون.

وتُقام الجولة الافتتاحية من سلسلة سباقات ياس خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، وتشهد انطلاق بطولة الخليج بروكار، التي تُعد من أبرز بطولات سيارات الـGT وفئة التورينج في المنطقة، إلى جانب كأس الخليج راديكال، الذي يقدّم سباقات حماسية لسيارات نموذجية عالية السرعة، ويُخصَّص يوم الخميس لجلسات الاختبار، تليها التجارب الرسمية يوم الجمعة، ما يمنح الفرق وقتاً ثميناً على المسار قبل انطلاق السباقات الرئيسية.

فيما يشهد يوما السبت والأحد، انطلاق السباقات الرسمية حيث يتنافس السائقون على اغتنام أولى نقاط الموسم في كلتا البطولتين. وفي الوقت ذاته، تنظم منظمة الإمارات لرياضة السيارات تدريباً مباشراً للحكّام، إلى جانب سباقٍ تجريبي لمحاكاة الفورمولا-1 ضمن الاستعدادات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا -1.

مع الدخول المجاني طيلة أيام الحدث الثلاثة، يمكن لعشّاق رياضة السيارات العودة أو حضور السباقات الافتتاحية للموسم يومي السبت والأحد، لمتابعة الفرق والسائقين في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، وهم يتنافسون على المجد في بطولة الخليج بروكار وكأس الخليج راديكال.

وإلى جانب متابعة أجواء السباقات المشوّقة على المسار، سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المجانية في المناطق المحيطة بمسار السباق يومي السبت والأحد.

وتتضمن هذه الأنشطة تحدي منطقة الصيانة الذي يتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم في تغيير الإطارات ضمن منافسةٍ جماعيةٍ مليئة بالحماس، إضافةً إلى ألعابٍ ترفيهيةٍ ممتعة مثل سباق سيارات Tamiya Mini 4WD ضمن تجربة Otaku M.E التفاعلية.

كما يمكن للكبار والصغار الاطلاع على سيارات السباق والتقاط الصور التذكارية خلال جولة منطقة الصيانة المميزة بالحضور الواسع، فيما تتيح تحديات «ياس في المدارس» برعاية أدنوك الفرصة لعشّاق السباقات من جميع الأعمار لخوض تجربة سباقٍ مصغّرٍ على المسار المخصص، في أجواءٍ تعليميةٍ وترفيهيةٍ تفاعلية.

«وفي هذا السياق، قال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «تشكّل رياضة السيارات جوهر استراتيجيتنا في حلبة مرسى ياس، ونحن نستهل موسم 2025/2026 بجدولٍ حافلٍ من الفعاليات، يبدأ بانطلاق الجولة الافتتاحية من سلسلة سباقات ياس. وتُعد كلٌّ من بطولة الخليج بروكار وكأس الخليج راديكال من أبرز المنافسات في المنطقة، إذ توفران منصة مثالية للسائقين لاكتساب الخبرة التنافسية على هذا المسار المميز».