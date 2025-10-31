السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
96 جواداً ترسم لوحة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

96 جواداً ترسم لوحة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا
31 أكتوبر 2025 14:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف ليبيا، السبت على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في بنغازي، منافسات المحطة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الثانية والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة، بمشاركة 96 خيلاً في 6 أشواط تُقام ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثاني.
وتُقام سباقات الكأس الغالية في إطار الحرص على دعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربية، للحفاظ على الإرث الأصيل، وإعلاء شأن الخيل العربية، ترجمةً لنهج دولة الإمارات في صون التراث العريق.
وتكتسب محطة ليبيا أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها في الأراضي الليبية ضمن سلسلة الكأس الغالية، بما يعكس حرص الإمارات على مد جسور التواصل، وتعزيز أواصر التعاون مع ليبيا، ويجسد الروابط التاريخية المشتركة في الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، والرياضات التراثية.
ويشهد السباق السادس الرئيس إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية بجوائز تبلغ قيمتها مليون درهم، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل العربية في ليبيا، وذلك من سن أربع سنوات فما فوق، في خطوة مهمة وداعمة لتطوير سباقات الخيل في ليبيا في ظل التفاعل الكبير للملاك والمربين من مختلف المدن الليبية مع الحدث العالمي المرموق.

