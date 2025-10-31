السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«نور» تكتب التاريخ في كأس العالم للسباحة بالزعانف

«نور» تكتب التاريخ في كأس العالم للسباحة بالزعانف
31 أكتوبر 2025 14:34

علي معالي (أبوظبي)
في إنجاز غير مسبوق بتاريخ الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، تشارك البطلة نور الأخضر، لاعبة الأولمبياد الخاص ونادي أبوظبي للرياضات المائية، في كأس العالم للسباحة بالزعانف (كاماس) – أبوظبي 2025، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات أصحاب الهمم بهذه البطولة العالمية، ضمن برنامج «همة» المشترك بين النادي والأولمبياد الخاص الإماراتي.
وتخوض نور الأخضر، التي تمثل نموذجاً للإرادة والتحدي، منافسات 50 م سباحة بزعنفة المونو، و50 م سباحة بالزعانف المزدوجة، و100 م سباحة بالزعانف المزدوجة، لتكون بذلك أول سبّاحة من أصحاب الهمم تمثل دولة الإمارات في هذه البطولة العالمية المرموقة.
تُعد نور الأخضر إحدى بطلات أصحاب الهمم، حيث وُلدت بمتلازمة «داون» وتم تشخيصها لاحقاً بالتوحّد، وقد بدأت مسيرتها الرياضية بدافع شغفها بالحركة والنشاط منذ الطفولة، لتتألق لاحقاً في مجالات السباحة وركوب الدراجات، وقد مثّلت الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية الصيفية – برلين 2023، وحققت حضوراً مميزاً نال إعجاب الجميع.
من جانبه، أشاد الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية (كاماس) بهذه المشاركة التاريخية، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو تمكين الرياضيين من أصحاب الهمم، وتوسيع نطاق المشاركة في البطولات العالمية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز من شمولية الرياضة وتكافؤ الفرص عالمياً.
صرّح حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية قائلاً: «نفخر بمشاركة نور الأخضر في كأس العالم للسباحة بالزعانف، فهي ثمرة من ثمار برنامج «همة» المجتمعي الذي أطلقه النادي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال العامين الماضيين، ويهدف البرنامج إلى توفير فرص تدريب ومنافسة مستدامة للرياضيين من أصحاب الهمم، وقد أثمر عن مشاركات مميزة في بطولات (أبوظبي سويم فور لايف) المجتمعية والدولية، وها نحن اليوم نراهم يعتلون المنصات العالمية».
وتابع:«نوجه الشكر للأسر التي تقف خلف نجاح أبنائها من أصحاب الهمم، فدعمهم المستمر هو الأساس في تحقيق هذه الإنجازات التي ترفع اسم الإمارات عالياً».

