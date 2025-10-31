«ابحث عن تحديك».. شهر حافل بـ«اللياقة البدنية» في دبي



دبي (الاتحاد)

ينطلق تحدي دبي للياقة 2025 يوم غدٍ بأسبوع حافل بالأنشطة، ليحوّل المدينة إلى احتفالية مجتمعية تحتفي بالحركة والنشاط على مدار شهر كامل حتى 30 نوفمبر، وتدعو الدورة التاسعة لتحدي دبي للياقة الجميع في مختلف أنحاء المدينة للبحث عن تحديهم من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي على مدار 30 يوماً، مع تحوّل المدينة إلى ساحة رياضية مفتوحة تستقبل جميع الأعمار ومستويات اللياقة.

ويُمهّد الأسبوع الأول لانطلاقة شهرٍ حافل بالفعاليات الجماهيرية والمجتمعية، والأنشطة العائلية المتنوعة، وآلاف الحصص والجلسات المجانية في قرى ومراكز اللياقة المنتشرة في أنحاء دبي، ليجمع السكان والزوّار ضمن هدف مشترك يتمثل في تبني أسلوب حياة أكثر صحة وعافية.

ويشهد شارع الشيخ زايد يوم غد واحدة من أبرز فعاليات اللياقة في دبي، حيث تنطلق الدورة السادسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي وورلد بمسارين مختلفين: مسار عائلي بطول 4 كيلومترات عبر وسط مدينة دبي، ومسار بطول 12 كيلومتراً يمرّ بمعالم بارزة مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة. إلى جانب أماكن انطلاق مخصّصة لأصحاب الهمم، ليجسّد الحدث التزام التحدي بتعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة.

وشهدت الدورة الماضية تسجيل رقم قياسي مع 37,130 مشاركاً - أي زيادة بنسبة 85% مقارنة بالدورة الأولى، ومن المتوقع أن تتجاوز دورة هذا العام هذا الرقم التاريخي.

وتستضيف منطقة حتّا الجبلية فعاليتيْن من أصعب سباقات التحدي في دبي نهاية عطلة هذا الأسبوع: سبارتان وادي هب حتّا 2025 الذي ينطلق غداً، وتحدي الوحول حتّا 2025 بعد غد وتقدّم الفعاليتان، اللتان تُقامان وسط جبال حتا الوعرة، تجربة استثنائية تختبر القوة والقدرة على التحمل والعمل الجماعي، مقدّمتين مغامرات لياقة لا تُنسى في قلب الطبيعة.

كما يمكن لعشّاق الجري المشاركة في نصف ماراثون حديقة مشرف برعاية سكيشرز يوم غد، والذي يقدّم مسارات بطول 10 كلم، و5 كلم، و3 كلم داخل واحدة من أجمل الحدائق في دبي.