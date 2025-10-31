السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألونسو عن سلوك فينيسيوس في الكلاسيكو: «انتهى الأمر»

ألونسو عن سلوك فينيسيوس في الكلاسيكو: «انتهى الأمر»
31 أكتوبر 2025 14:50


مدريد (أ ف ب)
أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة أن الجدل الذي أثاره تصرف البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد قد «انتهى»، كاشفاً أن المهاجم الدولي لن يتعرض لأي إجراءات تأديبية.
وخرج الجناح الأيسر البالغ 25 عاماً عن طوره أثناء استبداله بزميله ومواطنه رودريجو في الدقيقة 72 من المباراة الصاخبة التي فاز بها «النادي الملكي» 2-1 الأحد، قبل أن يقدم اعتذاره بعد ثلاثة أيام.
وقال أمام الكاميرات وهو يهم بالخروج من الملعب «دائماً أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!»، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس من دون أن يحيي مدربه.
وقدّم فينيسيوس اعتذاره لـ«كل مشجعي ريال مدريد»، قبل أن يضيف «أحياناً تأخذني الحماسة لأنني أريد دائماً الفوز ومساعدة فريقي».
واعتبر ألونسو (43 عاماً) الجمعة خلال المؤتمر الصحفي رداً على أسئلة كثيرة حول الجدل الذي ألهب وسائل الإعلام الإسبانية، أن الموضوع قد «أُقفل» منذ تصريحات اللاعب.
وقال «الأربعاء الماضي عقدنا اجتماعاً مع الطاقم بأكمله واللاعبين، وقد ألقى فينيسيوس خطاباً لا تشوبه شائبة، تحدث بصدق ومن القلب. بالنسبة لي، هذه القضية مغلقة منذ يوم الأربعاء»، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي «انتقام» أو إجراءات تأديبية بحق المهاجم البرازيلي.
وأعرب ألونسو عن «ارتياحه الشديد» لتصرف المهاجم الذي يحمل الرقم 7، ووصف رد فعله بـ«الشجاع»، مشيراً إلى أنه يبدو غير قادر على تقبل فقدان مكانته كلاعب لا يُمس واستبداله أثناء المباريات.
ونوّه ألونسو قبيل مواجهة فالنسيا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني قائلاً: «نحن جميعاً في نفس القارب ونتحرك في نفس الاتجاه. أعتقد أن الفريق بأكمله يركّز على أرض الملعب، وهذا هو الأهم. نحن منافسون، وكل اللاعبين يرغبون في التواجد على أرض الملعب، وهذا أمر جيد. الآن نريد الاستمرار في التقدم نحو أهدافنا، مباراة بعد مباراة».

