سابالينكا تُطارد «الباكورة» في الرياض!



باريس (أ ف ب)



تطمح البيلاروسية أرينا سابالينكا المهيمنة على المركز الأول للتصنيف العالمي للاعبات هذا العام، والمتوّجة بلقبها الرابع ضمن بطولات «الجراند سلام» في الولايات المتحدة، إلى إحراز لقبها الأول في بطولة «دبليو تي آيه» الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات، اعتباراً من السبت في الرياض.

وستحاول سابالينكا (27 عاماً) بعد موسم خاضت فيه ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، سدّ ثغرة في سجلها الزاخر بـ21 لقباً ضمن منافسات الفردي.

وعلى الرغم من تفوقها على الملاعب الصلبة، وهي الأرضية التي تُقام عليها البطولة الختامية تقليدياً، خاضت سابالينكا مباراة نهائية واحدة فقط في هذا الموعد السنوي الكبير.

عام 2022 في تكساس، خسرت أمام الفرنسية كارولين جارسيا، وفي العامين التاليين ودّعت من نصف النهائي أمام البطلتين المستقبليتين: البولندية إيجا شفيونتيك (2023) والأميركية كوكو جوف (2024).

وبخلاف الموسم الماضي، لم تشارك متصدرة التصنيف العالمي سوى في بطولة واحدة منذ فوزها ببطولة الولايات المتحدة (فلاشينج ميدوز)، وهي دورة ووهان لماسترز الألف نقطة في الصين، حيث كانت حاملة اللقب لثلاث سنوات متتالية، لكنها سقطت هذه المرة في نصف النهائي أمام الأميركية جيسيكا بيجولا.

وقد تكون لياقتها البدنية العالية عاملاً حاسماً خلال البطولة الختامية التي تُنظم منذ عام 2024 في السعودية، الدولة التي يتنامى حضورها على الساحة العالمية للتنس.

ولكي تتأهل سابالينكا من مجموعتها المسماة «شتيفي جراف» إلى نصف النهائي، يتعيّن عليها مواجهة لاعبتَين أميركيتين سبق أن خسرت أمامهما في عام 2025، وإلى جانب جيسيكا بيجولا الخامسة عالمياً، ستلتقي أيضاً جوف الثالثة التي تغلبت عليها في نهائي رولان جاروس.

وتضم هذه المجموعة أيضاً الإيطالية جازمين باوليني الثامنة المتوجة هذا الموسم بدورة روما للألف نقطة.

أما في المجموعة الأخرى المسماة «سيرينا وليامز»، فتواجه شفيونتيك الثانية، الأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة التي كانت سحقتها بمجموعتين 6-0 و6-0 في نهائي ويمبلدون.

لكن الأميركية البالغة 24 عاما ردّت الدين لاحقاً، عندما أطاحت شفيونتيك في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، ثم فازت بدورة بكين، بعد تغلبها على كل من جوف وباوليني.

وتضم المجموعة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة التي حجزت آخر بطاقة تأهل، بعد بلوغها نصف نهائي دورة طوكيو الأسبوع الماضي، والأميركية ماديسون كيز السابعة الفائزة ببطولة أستراليا مطلع الموسم.

وتخوض كل لاعبة ثلاث مباريات في مجموعتها، بدءاً من السبت، بحيث يمنح كل فوز ثلاث نقاط، وتتأهل صاحبتا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي المقرر في 7 نوفمبر، على أن تُقام المباراة النهائية في اليوم التالي.

بلغت جوف حاملة اللقب قمة المجد في مطلع يونيو عندما توّجت بلقب بطولة فرنسا على حساب سابالينكا محققة ثاني ألقابها في الجراند سلام.

لكن بعد وصولها إلى القمة، بدأ الهبوط التدريجي بخروجها من الدور الأول في ويمبلدون ثم نيويورك، حيث بدا واضحاً أنها ليست في أفضل أحوالها ذهنياً.

غير أن الأمور تغيّرت في الجولة الآسيوية، حيث بدا أنها أزالت الضغوط النفسية في بكين، وبدأ مشوار انتصاراتها الذي تكلل بالتتويج بلقب دورة ووهان أمام بيجولا.

أما شفيونتيك فأثبتت أنها قادرة على الفوز على أي نوع من الملاعب، وأصبحت ثاني أصغر لاعبة هذا القرن تفوز بألقاب في البطولات الكبرى على الملاعب الصلبة والترابية والعشبية، بعد وليامز.

ولا تتفوق عليها بين اللاعبات الناشطات في عدد ألقاب الجراند سلام في الفردي سوى فينوس وليامز، الشقيقة الكبرى لسيرينا، إذ رفع اللقب الأخير للبولندية في ويمبلدون رصيدها إلى ستة ألقاب كبرى، متجاوزة الروسية ماريا شارابوفا والسويسرية مارتينا هينجيز في سجلات التاريخ.

بعد ذلك، توّجت شفيونتيك بلقبي سينسيناتي وسيول، وبينهما بلغت ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، في حين خرجت من ثمن نهائي بكين، وربع نهائي ووهان.