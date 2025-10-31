السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفلاسي يبحث تعزيز التعاون الأولمبي مع جامبيا

الفلاسي يبحث تعزيز التعاون الأولمبي مع جامبيا
31 أكتوبر 2025 14:53

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
النسخة الأولى من «خلوة قطاع الفضاء»: بناء منظومة فضائية مرنة ومستدامة
منصور بن محمد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الصينية

بحث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، آليات تعزيز سبل التعاون مع باي دودو جالو رئيس اللجنة الأولمبية في جمهورية جامبيا، بما يفتح آفاقاً جديدة لبناء الشراكات وتطوير قنوات التواصل الفاعل مع مختلف المؤسسات الرياضية حول العالم.
وشهد اللقاء الذي عقد صباح امس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات الحركة الأولمبية والرياضية، وفي مقدمتها إقامة المعسكرات التدريبية المشتركة، وإعداد وصقل الكوادر التدريبية والفنية في مختلف الرياضات، وتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
كما ناقش معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع الضيف الزائر أبرز البرامج والمبادرات، التي تنفّذها اللجنة الأولمبية الوطنية انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، لاسيما فيما يتعلق بإعداد الرياضيين وصقل قدراتهم، وتطوير المدربين والحكام، وتعزيز رياضة المرأة وتمكينها في مختلف المواقع الإدارية الرياضية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية ترحب دائماً بتوسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف اللجان الأولمبية، بما يسهم في تبادل التجارب الناجحة واستقطاب المبادرات النوعية الداعمة لتطوير منظومة العمل الرياضي والأولمبي في دولة الإمارات.
من جانبه، أشاد باي دودو جالو بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة الإماراتية على مختلف المستويات، مؤكداً حرص اللجنة الأولمبية في غامبيا على الاستفادة من جميع التجارب الرائدة في المجالات الرياضية، وإعداد الرياضيين، وتمكين الكوادر الوطنية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في الميدان الرياضي والأولمبي.
حضر اللقاء عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، وأسامة قرقاش نائب رئيس الاتحاد، وباسم النقبي نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الخارجي، وعبدالعزيز سليمان مدير مكتب الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

أحمد بالهول الفلاسي
جامبيا
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية الوطنية
وزارة الرياضة
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©