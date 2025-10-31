الإمارات أول العرب في الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين بـ31 ميدالية



أحمد جمال (المنامة)



اختتم وفد الإمارات مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي استضافتها مملكة البحرين، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة متنوعة، ونجح منتخبنا الوطني للقدرة في حصد جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق بواقع 4 ميداليات ملونة، ضمن منافسات اليوم الختامي بدورة الألعاب الآسيوية للشباب التي أقيمت بمملكة البحرين.

وتوّج عيسى راشد المزروعي بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي، فيما حصل أحمد عبدالرحمن البستكي على الميدالية الفضية، وفاز خليفة راشد العميمي بالميدالية البرونزية، وتوّج منتخبنا الوطني للقدرة بذهبية مسابقة الفرق، والذي ضم كلاً من عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وراشد عبدالرحمن المهيري، وخليفة راشد العميمي.

وحصدت الإمارات 31 ميدالية ملوّنة بواقع 12 ذهبية و9 ميداليات فضية و10ميداليات برونزية في المركز الثامن بجدول الترتيب، لتنهي الدورة في الصدارة العربية، فيما تصدّرت الصين جدول الترتيب العام برصيد 147 ميدالية، وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 81 ميدالية، وجاءت مملكة البحرين الدولة المستضيفة في المركز الثالث عشر (الثانية عربياً) برصيد 13 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 ميداليات برونزية.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فرسان القدرة بعد تتويجهم بـ4 ميداليات ملونة في أول ظهور لرياضة القدرة ضمن منافسات الدورة، وقال: «فخورون بمجموعة الفرسان الذين رفعوا علم الإمارات عالياً في هذا المحفل القاري بكل جدارة واستحقاق، واضعين اسم الوطن نصب أعينهم في كل مرحلة من مراحل المنافسة. عندما تكون الغاية والهدف هو رؤية راية الوطن مرفوعة على الدوام، تتضاعف الجهود والمساعي لتحقيق أفضل النتائج، وقد جسّد فرسان منتخبنا أسمى معاني الولاء والانتماء، بتصميمهم وإصرارهم على إنهاء السباق في المقدمة، ما أثمر هذا الإنجاز الباهر الذي يُعد صفحة مشرّفة في سجل مشاركات الإمارات».

وأضاف: «هذا الإنجاز يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة رياضة القدرة التي أصبحت رقماً صعباً على الساحة الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من أجيال واعدة تمثل الوطن بأفضل صورة ممكنة في مختلف الفئات العمرية. إن ما تحقق في البحرين هو نتاج رؤية قيادية ودعم مستمر لمسيرة الفروسية الإماراتية التي تواصل ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وعبّر أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات لرياضة القدرة، عن فخره واعتزازه بما قدمه فرسان الإمارات في منافسات النسخة الثالثة، مشيراً إلى أن المشاركة كانت ناجحة ومشرّفة، وعكست المستوى الرفيع لرياضة القدرة الإماراتية.

وأكد الكعبي أن فرسان منتخب الإمارات أظهروا خلال سباق القدرة الذي بلغت مسافته 119 كيلومتراً أداءً مميزاً اتّسم بالاحترافية والالتزام والانضباط التكتيكي، رغم قوة المنافسة ومشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية ذات الخبرة.

وقال الكعبي: «نحن فخورون بأبنائنا الفرسان الذين قدموا نموذجاً رائعاً في العطاء والإصرار، وأثبتوا أن رياضة القدرة في الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الآسيوية والعالمية. وقد عكست النتائج روح الفريق الواحد، والإعداد الجيد الذي حظي به المنتخب قبل المشاركة».



152 رياضياً

شارك وفد دولة الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، بوفد مكوّن من 152 رياضياً (107 لاعبين و45 لاعبة) تنافسوا في 19 رياضة تشمل كرة اليد، كرة السلة 33x، الفروسية (قفز الحواجز والقدرة)، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات (الطريق)، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الجولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية.