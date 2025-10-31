السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يعزّز رقمه القياسي بـ«المحترفين»

الوحدة يعزّز رقمه القياسي بـ«المحترفين»
31 أكتوبر 2025 16:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

عزّز الوحدة رقمه المميز، بوصفه أكثر أندية دوري أدنوك للمحترفين فوزاً في أكتوبر على مر تاريخ المسابقة، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى الفوز 3-2 على النصر، في انطلاق منافسات الجولة السابعة من البطولة.
ويملك «العنابي» رقماً قياسياً مميزاً في عدد الانتصارات خلال أكتوبر، حيث رفع رصيده إلى 29 فوزاً، وكذلك سجل «أصحاب السعادة» خلال مبارياته بهذا الشهر منذ انطلاق المسابقة 118 هدفاً، متفوقاً على شباب الأهلي الذي يحلّ في المرتبة الثانية، بالفوز في 27 مباراة، بعد الفوز على الشارقة، ثم الجزيرة بـ25 فوزاً، والوصل بـ 24 فوزاً.
وفي قائمة الأندية الأكثر فوزاً أيضاً، وضع النصر بصمته القوية بتواجده في المركز السادس بـ21 انتصاراً، والشارقة بـ21 انتصاراً، ومن بعده بني ياس بـ20 فوزاً. 
ويحلّ العين ثانياً في قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً لأهداف في أكتوبر برصيد 115 هدفاً، يليه الجزيرة برصيد 104 أهداف، ويأتي النصر في المركز الرابع، من حيث القوة التهديفية في أكتوبر برصيد 101 هدف، كما نجح الوحدة في تعزيز تفوقه على النصر في السنوات الأخيرة، حيث لم ينجح «العميد» في تحقيق الانتصار على «العنابي» منذ 2019 أي منذ 6 سنوات.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
النصر
شباب الأهلي
الجزيرة
الشارقة
