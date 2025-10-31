برشلونة يعود إلى «كامب نو» 7 نوفمبر



برشلونة (أ ف ب)



يعود برشلونة إلى ملعبه «كامب نو» بعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، وذلك في السابع من نوفمبر المقبل، لخوض حصة تدريبية مفتوحة للجمهور، وفقاً لما أعلن صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان «سيعود الفريق الأول للرجال لكرة قدم في نادي برشلونة رسمياً إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو في السابع من نوفمبر، لخوض حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير «البارسا».

وستكون هذه المبادرة بمثابة «اختبار عملي» لبطل إسبانيا الحالي قبل إعادة الافتتاح الجزئي، الذي تأجل عدة مرات، بحلول نهاية عام 2025.

وحدّد عملاق كاتالونيا رسوم الدخول بـ5 يورو لحاملي التذاكر الموسمية و10 يورو لعامة الجمهور، وسيتم التبرع بجميع العائدات لمشروع «بولسيراس بلاجوجراناس» الخيري، الذي يدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات.

ومن المتوقع حضور حوالي 23 ألف متفرج، وفقاً للتصريح الصادر عن مجلس مدينة برشلونة، والذي يحدد الحد الأقصى للجماهير بـ27 ألفاً، ما دفع النادي إلى مواصلة اللعب في ملعب مونتجويك الأولمبي، في انتظار الحصول على إذن العودة إلى «كامب نو» أمام 45 ألف متفرج.

ويُمثل التأخير المتراكم في أعمال التجديد خسارة مالية فادحة لبرشلونة، الذي يحتاج إلى إيرادات ملعبه لاستعادة استقراره.

وقدّر برشلونة تكلفة التجديد الشامل لملعبه، الذي سيتسع لـ105 آلاف متفرج، وهو رقم قياسي أوروبي، بـ1.5 مليار يورو.