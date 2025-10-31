كومباني: «المنافسة قائمة» بين بايرن ميونيخ وليفركوزن

برلين (د ب أ)



أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن التنافس الذي ساد الأعوام القليلة الماضية مع باير ليفركوزن، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، لا يزال قائماً.

وتأتي تصريحات كومباني قبل المواجهة المرتقبة، التي تجمع بين البايرن «حامل اللقب» مع ضيفه باير ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) موسم 2023-2024، السبت في قمة مباريات المرحلة التاسعة للبطولة.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «لا تزال هذه مباراة قمة في الدوري الألماني، وما تزال روح المنافسة التي سادت في السنوات القليلة الماضية متواجدة في فريقنا».

وانتهت مسيرة بايرن ميونيخ في الفوز بـ11 لقباً متتالياً بالدوري الألماني على يد ليفركوزن في الموسم قبل الماضي، عندما حصد الفريق لقبه الأول في المسابقة، من ون أن يتكبد أي خسارة، ولكن الأمور اختلفت بين الفريقين في الموسم الماضي، حيث لم يتمكن ليفركوزن من مجاراة البايرن، الذي تُوج بلقب الدوري بفارق 13 نقطة عن منافسه.

وعانى ليفركوزن من بداية متعثرة هذا الموسم، خاصة بعد رحيل عدد كبير من عناصره الأساسية مثل فلوريان فيرتز، وجرانيت تشاكا، والمدافع جوناثان تاه، الذي انتقل إلى بايرن، بالإضافة إلى المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يتولى حالياً قيادة ريال مدريد.

ورغم ذلك، بدأ ليفركوزن في استعادة اتزانه مجدداً تحت قيادة المدرب كاسبر هيولماند.

وقال كومباني: «وصل ليفركوزن إلى قمة مستواه مع المدرب الجديد، لقد فقدوا الكثير من المواهب، لكنهم استقدموا مواهب جديدة أيضاً، عندما ترى عدد الفرص التي يصنعونها وعدد الأهداف التي يسجلونها، تجد أنهم لا يزالون فريقاً خطيراً حقق نتائج جيدة في البوندسليجا».

وأضاف المدرب البلجيكي: «عندما نواجه منافساً مثل هذا، ينبغي ألا نقلل من شأنهم، لن نفعل ذلك بالتأكيد، لكننا نلعب على أرضنا، لدينا ثقة كاملة في لاعبينا».

ومن المتوقع أن يتولى المخضرم مانويل نوير حراسة مرمى الفريق، بعد أن أفسح المجال للحارس البديل يوناس أوربيج في آخر مباراتين.

وفاز البايرن في مبارياته الـ14 الأولى له في الموسم الحالي بجميع المسابقات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويتربع الفريق البافاري على قمة ترتيب بوندسليجا برصيد 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، في حين يتواجد باير ليفركوزن في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.