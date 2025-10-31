السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

تمديد التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

تمديد التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
31 أكتوبر 2025 16:28


أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن تمديد فترة التسجيل لجميع الفئات المشاركة في النسخة السابعة عشرة من الحدث الأكبر على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية حتى يوم الأحد 2 نوفمبر.
وتنطلق فعاليات البطولة بين 12 و22 نوفمبر في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث يأتي قرار التمديد استجابة للإقبال الكبير على التسجيل، ما يتيح الفرصة أمام المزيد من الراغبين في المشاركة.
وتشهد نسخة هذا العام نمواً قياسياً في أعداد المشاركين عبر جميع فئاتها بما يشمل الأطفال والشباب والباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، ما يعكس اتساع رقعة اللعبة ودور البطولة في تعزيز التطور العالمي للجوجيتسو.
وأوضح فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، أن الإقبال الاستثنائي على المشاركة في البطولة يعكس ثقة اللاعبين بقدرة البطولة على تقديم تجربة تنافسية استثنائية، وقال: «شهدنا وتيرة متسارعة في تسجيل اللاعبين من مختلف الدول، ما دفع اللجنة المنظّمة إلى تمديد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في المشاركة، ومواكبة حجم الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة على مستوى العالم، ويجسد هذا المشهد مكانة البطولة منصة تجمع نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف القارات، ونجاح أبوظبي في ترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً يحتضن أبرز بطولات الجوجيتسو ويصنع أبطال المستقبل».
وأضاف: «تستقطب البطولة في نسختها الحالية أكثر من 10 لاعب ولاعبة من أكثر من 120 دولة، لتواصل دورها منصة عالمية تجمع مختلف الثقافات والمواهب، وترسخ مكانة أبوظبي عاصمة لرياضة الجوجيتسو ووجهة أولى لأبطال العالم».
ولا تقتصر جاذبية الحدث على المنافسات الرياضية فحسب، إذ تقدم البطولة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية للجماهير، إلى جانب تعزيز حضور المبادرات المجتمعية التي تربط الرياضة بالتواصل المجتمعي وتمكين الشباب وأصحاب الهمم.
وتُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منصة مثالية لاكتشاف المواهب الجديدة وإبراز الأبطال من مختلف القارات، وتواصل مسيرتها في دعم انتشار رياضة الجوجيتسو وتعزيز مكانتها أسلوب حياة يعزز اللياقة والانضباط الذهني وروح التحدي الإيجابي.

الإمارات
أبوظبي
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
فهد علي
فهد علي الشامسي
