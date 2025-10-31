راشد بن حمدان يعتمد مجلس شرف النصر برئاسة أحمد بن سعيد

دبي (الاتحاد)



اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتشكيل مجلس شرف نادي النصر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة النادي وتطوير منظومته الإدارية والرياضية، ودعم مسيرته نحو التميز والريادة في الساحة الرياضية الإماراتية.

ويأتي تشكيل المجلس ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة القيادات الوطنية والخبرات الداعمة لمسيرة النادي، وترسيخ مكانته كمؤسسة رياضية عريقة، تمتد جذورها لأكثر من ثمانية عقود، وبما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة نحو المزيد من التنافسية والابتكار في العمل الرياضي والمؤسسي.

وسيتولى مجلس الشرف مهام محورية تشمل دعم الرؤية المستقبلية للنادي، والإشراف على المبادرات التطويرية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. كما سيعمل المجلس على رعاية المواهب والفئات السنية، وتوفير البيئة المثالية التي تمكّن الرياضيين من تحقيق البطولات ورفع اسم النادي والوطن في مختلف المحافل.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن تشكيل مجلس الشرف، يمثل خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بتكامل تام مع إدارة النادي لتحقيق الأهداف الطموحة التي تليق بتاريخ «العميد» ومكانته كأحد أعرق أندية الدولة، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الابتكار في الإدارة الرياضية وتطوير الأداء المؤسسي بما يسهم في الارتقاء بجميع الألعاب ضمن منظومة النادي.

كما اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين منصور رحمة الفلاسي أميناً عاماً لمجلس الشرف، ليتولى مهام التنسيق العام لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، إلى جانب دوره كرئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، بما يعزّز التكامل بين المنظومتين الإدارية والاستثمارية للنادي.

ويجسّد قرار تشكيل مجلس الشرف حرص قيادة نادي النصر على تعزيز العمل المؤسسي وتفعيل دور الكفاءات الوطنية، دعماً لمسيرة النادي وتحقيق رؤيته في أن يكون نموذجاً يحتذى به في التميّز الرياضي والإداري.

ويضم المجلس الجديد نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة من أبناء النادي ومحبيه، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات الإدارة والرياضة والاقتصاد، ليشكّل بذلك ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التي يشهدها النادي، ويسهم في توجيه السياسات العامة وتعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشركاء بما يضمن استدامة النجاح وترسيخ هوية «العميد» العريقة.