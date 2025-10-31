الأسبوع الخامس لدوري القفز ينطلق في العين غداً



العين (الاتحاد)



تنطلق صباح السبت منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، على الميدان الرملي بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري في نسخته الـ14، وتشتمل أولى منافسات القفز بالعين للفروسية خلال الموسم على 8 أشواط ورصدت لها جوائز مالية بقيمة 170 ألف درهم.

وتقام المنافسات السبت والأحد، وبمعدل 4 منافسات في كل يوم، وهي الجولة التأهيلية الأولى من ثلاث جولات محسوبة النقاط لمشاركة فرسان وفارسات الإمارات في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، والجولة الثانية تستضيفها أكاديمية بوذيب للفروسية 11 و12 أبريل المقبل، وتليها الجولة التأهيلية الثالثة، وتقام منافساتها على ميادين مركز الشارقة للفروسية 18 و19 أبريل، وفعاليات ختام بطولة الإمارات 2025 تستضيفها أكاديمية بوذيب للفروسية على مدى ثلاثة أيام مطلع مايو 2026.

وتكتسب المنافسات أهميتها لدى الفرسان كونها الاستعداد الأخير قبل توجههم للمشاركة في أولى البطولات الدولية لقفز الحواجز، بطولة (فيرتوس) الدولية من فئة النجمتين، والتي تتراوح ارتفاعات حواجزها بين الـ110 سم في أولى منافساتها وحتى الارتفاع 145 سم في منافسة جائزتها الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتتخذ (فيرتوس) من مركز الإمارات للفروسية في دبي ميداناً لفعاليات نسختها الرابعة من 6 إلى 9 نوفمبر.

وُجهت منافسات الأسبوع بشكل أساسي لمشاركة الفرسان من أربع فئات وخصصت منافستان لكل فئة، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، والثانية بمواصفات الجولة الواحدة، وجرى تصميم مساراتها على حواجز الـ120 سم لفرسان المستوى الثاني، والفرسان من فئة (الجونيورز)، ومنافستان لفرسان المستوى الأول والشباب على حواجز الـ130 سم، ولفرسان المستوى الأول ستكون منافسة اليوم الأول (السبت) من مرحلتين خاصة، ومنافسة اليوم الثاني (الأحد) بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ140 سم، ومن المؤكد أنها تأتي في توقيت مناسب لاستكمال جاهزية الفرسان والخيول قبل بداية مشاركاتهم في عدد من بطولات القفز متعددة التصنيفات الدولية والتي ستنظمها أندية ومراكز الفروسية بالإمارات خلال الموسم الحالي.

يشرف حسام زميت على لجان المنافسات ممثلاً لاتحاد الفروسية والسباق، ويترأس يوسف المحمودي لجنة التحكيم، ويصمم مسارات منافساتها الدولي عباس مهاجر، ولجنة مشرفي الميادين يديرها الدولي علي مهاجر بمعاونة مشرفين دوليين.