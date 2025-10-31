مدرب أرسنال يحذر من تداعيات «الجدول المزدحم»!



لندن (د ب أ)



أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن «كل شيء ممكن»، إذا تجاهل صناع قوانين كرة القدم مخاوف الأندية بشأن ازدحام المباريات.

ومن المقرر أن يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس في دور الثمانية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة يوم 16 ديسمبر، وهو الأمر الذي سيجعل فريق كريستال بالاس، بقيادة مدربه أوليفر جلاسنر، يخوض ثلاث مباريات في 5 أيام فقط، لاسيما وأنه يستضيف مانشستر سيتي في الدوري 14 ديسمبر، ثم يستضيف فريق كووبيون بالوسيورا في دوري المؤتمر 18 ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كريستال بالاس يأمل في نقل مباراته أمام أرسنال على ملعب الإمارات إلى الأسبوع التالي، وربما إلى 23 ديسمبر، ولكن المعروف أن الخيار المفضل لأرسنال هو بقاء مباراة دور الثمانية في ميعادها 16 ديسمبر.

وكان رودري، لاعب مانشستر سيتي، قال الموسم الماضي إن اللاعبين قد يلجؤون إلى الإضراب بسبب تزايد عدد المباريات.

ويستعد أرسنال، الذي خاض 7 مباريات في أقل من 22 يوماً، لمواجهة بيرنلي السبت.

وقال أرتيتا:«أي قرار نتخذه فيما يتعلق بجدول المباريات يجب أن يستند إلى أمرين رئيسين: رفاهية اللاعبين أولاً، ثم جماهير كرة القدم، وهذا كل شيء، فيما عدا ذلك، فيجب أن يأتي بعيداً جداً عن هذين المبدأين، ويجب ألا ننسى ذلك أبدا».

وأضاف: «إذا كانت لدينا تلك الورقة الكبيرة التي تحمل هذين المبدأين أمامنا قبل اتخاذ أي قرار، جميعنا في صناعتنا، فلن نصل إلى هناك. أما إذا لم نفعل ذلك وتجاهلنا الأمر، حينها يمكن أن يحدث أي شيء».

وواصل:«إذا اهتممنا برفاهية اللاعبين ومشجعينا، فلن نصل أبداً إلى تلك المرحلة (الإضرابات)».

وقال:«يجب أن نغلق تلك النافذة هناك. لا يمكننا أن نفتحها، يجب أن تبقى مغلقة. إنها أثمن قيمة لدينا، نحن نملك أفضل دوري في العالم، ولا يمكننا أن نفتح أي نافذة لأي شيء فقط، لنفقد ذلك لأننا لا نحترم ما لدينا، وننسى مما نحن مصنوعون وما الذي يجعل هذه اللعبة وهذا الدوري مميزين للغاية، وإذا احترمنا ذلك، فأنا واثق تماماً من أننا سنكون على ما يرام».

وحجز أرسنال مقعده في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عقب تحقيقه انتصاره الثامن على التوالي على برايتون 2 - صفر يوم الأربعاء الماضي.