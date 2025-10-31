السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف 149 حكماً تركياً بتهمة المراهنة على المباريات

إيقاف 149 حكماً تركياً بتهمة المراهنة على المباريات
31 أكتوبر 2025 18:12

 إسطنبول (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أردوغان يجري محادثات مع ميرتس
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية


أوقفت اللجنة التأديبية في الاتحاد التركي لكرة القدم، 149 حكماً متهمين بالمراهنة على مباريات في انتهاك للحظر المفروض عليهم.
وأوضح الاتحاد أن فترات الإيقاف تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهراً، مضيفاً في بيانه أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن ثلاثة حكام آخرين متورطين أيضاً في القضية.
وكان تحقيق أجراه الاتحاد وشمل 571 حكماً من مختلف بطولات الدوري التركي للمحترفين كشف أن 371 منهم يملكون حسابات للمراهنات الرياضية، فيما يشارك 152 منهم فعلياً في المراهنات.
وقال إبراهيم حاجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد الخميس «التحكيم مهنة شرف، ومن يلطّخ هذا الشرف، لن يشارك بعد اليوم في كرة القدم التركية»، في تصريحات أحدثت صدمة كبيرة في البلاد.
وحسب الاتحاد، فإن 22 من الحكام المتورطين (7 حكام ساحة و15 حكماً مساعداً) يديرون مباريات في دوري الدرجة الأولى.
كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن عشرة من هؤلاء الحكام وضعوا أكثر من 10 آلاف رهان، فيما قام أحد الحكام بمفرده بالمراهنة في 18.227 مناسبة، أما 42 حكماً آخر فقد راهن كلٌّ منهم على أكثر من ألف مباراة كرة قدم.
ولم يوضح الاتحاد ما إذا كان بعضهم قد راهن على مباريات كانوا يديرونها بأنفسهم.
كما فُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في إسطنبول.

تركيا
الدوري التركي
إسطنبول
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©