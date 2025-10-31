إيقاف 149 حكماً تركياً بتهمة المراهنة على المباريات

إسطنبول (أ ف ب)



أوقفت اللجنة التأديبية في الاتحاد التركي لكرة القدم، 149 حكماً متهمين بالمراهنة على مباريات في انتهاك للحظر المفروض عليهم.

وأوضح الاتحاد أن فترات الإيقاف تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهراً، مضيفاً في بيانه أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن ثلاثة حكام آخرين متورطين أيضاً في القضية.

وكان تحقيق أجراه الاتحاد وشمل 571 حكماً من مختلف بطولات الدوري التركي للمحترفين كشف أن 371 منهم يملكون حسابات للمراهنات الرياضية، فيما يشارك 152 منهم فعلياً في المراهنات.

وقال إبراهيم حاجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد الخميس «التحكيم مهنة شرف، ومن يلطّخ هذا الشرف، لن يشارك بعد اليوم في كرة القدم التركية»، في تصريحات أحدثت صدمة كبيرة في البلاد.

وحسب الاتحاد، فإن 22 من الحكام المتورطين (7 حكام ساحة و15 حكماً مساعداً) يديرون مباريات في دوري الدرجة الأولى.

كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن عشرة من هؤلاء الحكام وضعوا أكثر من 10 آلاف رهان، فيما قام أحد الحكام بمفرده بالمراهنة في 18.227 مناسبة، أما 42 حكماً آخر فقد راهن كلٌّ منهم على أكثر من ألف مباراة كرة قدم.

ولم يوضح الاتحاد ما إذا كان بعضهم قد راهن على مباريات كانوا يديرونها بأنفسهم.

كما فُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في إسطنبول.