السبت 1 نوفمبر 2025
سباليتي: يوفنتوس قادر على الانضمام إلى سباق «الكالشيو»

سباليتي: يوفنتوس قادر على الانضمام إلى سباق «الكالشيو»
31 أكتوبر 2025 18:21

روما (أ ف ب)

أكد لوتشانو سباليتي مدرب يوفنتوس الجديد، أن فريقه صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لا يزال قادراً على المنافسة على اللقب، وذلك خلال تقديمه الرسمي.
وقال سباليتي في اليوم التالي لتعيينه مدرباً لفريق «السيدة العجوز» حتى نهاية الموسم «بالطبع، آمل في أن يظل هذا الفريق قادراً على المنافسة على اللقب، وكما ناقشنا مع اللاعبين الخميس، علينا أن نطمح إلى القمة».
وأضاف المدرب البالغ 66 عاماً «القمة هي لقب الدوري الإيطالي. لم تُلعب سوى تسع مباريات، ويتبقى 29 مباراة، هذا عدد كبير من المباريات، ورأيت الكثير خلال مسيرتي التدريبية التي تزيد على 30 عاماً».
وتابع: «لو لم أكن أؤمن بهذا الفريق، وبإمكاناته رغم الأوقات الصعبة، فلماذا وافقت على توقيع عقد لمدة ثمانية أشهر؟ أؤمن بقدرتنا على العمل الجيد، الأمر يعتمد على الجاهزية والإرادة والانضباط الذاتي».
وخلال مسيرته التدريبية، فاز بكأس إيطاليا مرتين مع روما وبلقب الدوري مع نابولي عام 2023.
وأردف مدرب المنتخب الإيطالي السابق: «في نادٍ كهذا، من الواضح أن الطموحات عالية، حيث علينا المنافسة في دوري أبطال أوروبا، يمكننا وضع بعض الأمور في نصابها الصحيح، لكن البعض الآخر يتحرك بسرعة».
وبعد خمسة أشهر من إقالته من تدريب «الأزوري»، ارتبط المدرب بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2026.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي «السيدة العجوز» داميان كومولي «هناك خيار لموسم إضافي، لموسم 2026-2027 لكن الأمر ليس تلقائياً، بل يعتمد على كيفية تطور تعاوننا».
وأشاد سباليتي الذي سيستهل مهامه الفنية أمام كريمونيزي السبت بسلفه الكرواتي إيجور تودور الذي أُقيل الاثنين، بعد سبعة أشهر من توليه المنصب، قائلاً: «أنا متأكد من أنني سأرث فريقا قوياً ذهنياً ومدرباً بشكل جيد».
ورغم انتقادات الجماهير والعديد من المراقبين خلال فترة انتقالاته الصيفية، التي بلغت 130 مليون يورو لضم لاعبين مثل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد ولاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو والمهاجم البلجيكي لويس أوبيندا والجناح الكوسوفي إيدون جيجروفا، إلا أن الرئيس التنفيذي ليوفنتوس «لا يزال مرتاحاً وواثقاً للغاية».
وأكد كومولي، الذي يُصر على أنه «لم يتحدث عن تعزيز صفوف الفريق» مع مدربه الجديد «نعلم أننا تعاقدنا مع لاعبين جيدين للغاية، لكن بعضهم يحتاج إلى الوقت» للتأقلم.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
سباليتي
