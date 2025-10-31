الإمارات ترفع الحصاد إلى 6 ميداليات في كأس العالم للرماية البارالمبية



العين (الاتحاد)

رفعت الإمارات رصيدها إلى 6 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضية، في كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم هيئة أصحاب الهمم، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة يمثلون 38 دولة.

أضاف البطلان محمد الحبسي، وأحمد بوهليبه، الميداليتين الذهبيتين لمنتخب الرماية البارالمبية، ضمن رماية الشوزن، الذهبية الأولى للحبسي، من خلال الفوز بالمركز الأول في الشوزن فئة تراب للفئة SG-S مختلط يستخدم كرسي متحرك، عقب تفوقه بالطلقة الترجيحية، على التشيكي مارتن بارتو، بعد التعادل بـ36 إصابة لكل منهما، وجاء الإيطالي رفائيل تالامو في المركز الثالث والميدالية بـ28 إصابة.

جاءت الذهبية الثانية للبطل أحمد بوهليبه في الشوزن فئة تراب للفئة SG-U مختلط لذوي الإعاقة الجسدية العلوية، عقب تحقيقه 42 إصابة، متفوقاً على ستيف نوثوم من لكسمبورج «37 إصابة»، والتشيكي مارتن تومِك «26 إصابة».

وقام عبدالله عبد العالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، يرافقه اللواء محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بتتويج الفائزين بالميداليات، بحضور عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنافسات البطولة.

في مسابقة الشوزن فئة تراب للفئة SG-L مختلط لذوي الإعاقة الجسدية السفلية، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيليب مارينوف من سلوفاكيا «44 إصابة»، ووتبعه التشيكي ميروسلاف ليدينسكي «40 إصابة»، والتشيكي ميلان كولار «29 إصابة».

مسابقة البندقة الهوائية 10 متر وضعية الراقد الفئة SH2 مختلط إعاقة جسدية، تشمل أحد اليدين للفرق والفردي، في مسابقة الفرق، فاز الفريق التايلاندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققاً 1904.4 نقطة، وتبعه الفريق الصيني «1901.9 نقطة»، والفريق الأميركي «1893.5 نقطة».

في مسابقة الفردي، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ريان كوكبيل من بريطانيا «255.8 نقطة»، وتبعه أنوسون تشايتشمنان من تايلاند «255.2 نقطة»، وألكسندر أوجوستو من البرازيل «234 نقطة».