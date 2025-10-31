بني ياس.. أول «نقطة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



حصد بني ياس «النقطة الأولى»، في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد التعادل أمام ضيفه دبا 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة السابعة»، واستمر بني ياس في المركز الأخير وله «نقطة»، فيما رفع دبا رصيده إلى نقطتين في المركز قبل الأخير.

وفرط بني ياس في الفوز الأول له هذا الموسم، بعدما تقدم مرتين، ثم تعادل دبا، ونجح سهيل النوبي في تسجيل هدف تقدم «السماوي»، والأول للفريق هذا الموسم، في الدقيقة 12، وأحرز خالد عبدالله هدف التعادل لـ «النواخذة» في الدقيقة 73، قبل أن يسجل نياكاتيه هدف التقدم مجدداً لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، وأحرز مهند علي هدف التعادل لدبا في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بحصول كل فريق على «نقطة».