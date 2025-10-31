السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أموريم: مانشستر يونايتد يحتاج إلى التحسين خارج الأرض!

31 أكتوبر 2025 19:57

 
لندن (د ب أ)

أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه بحاجة لتحسين أدائه خارج أرضه، حيث يتوجه لمواجهة نوتنجهام فورست بقيادة شون دايك، سعياً لتحقيق فوزه الثاني فقط خارج أرضه هذا الموسم.
يصل مانشستر يونايتد إلى ملعب سيتي جراوند معززاً بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، حيث حقق الفريق فوزين في أولد ترافورد على سندرلاند وبرايتون، بالإضافة إلى أول انتصار لهم على ليفربول منذ عام 2016.
لكن هذا الفوز التاريخي في أنفيلد يمثل الفوز الوحيد ليونايتد خارج أرضه في موسم شهد هزيمتين أمام مانشستر سيتي وبرينتفورد، بالإضافة إلى خروج مهين من كأس الرابطة أمام جريمسبي.
ويرى أموريم أن يونايتد بحاجة إلى التحسن في جوانب مختلفة، استعداداً لمواجهة فورست، الذي فاز في آخر 3 مباريات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقام مؤخراً بتعيين ثالث مدرب له هذا الموسم.
وقال أموريم عن مواجهة فورست في الذكرى السنوية الأولى لتوليه تدريب يونايتد: «شاهدت المباراة الأخيرة (في الماضي)».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «كانت من أوائل المباريات التي فزنا فيها هنا، وكنا محظوظين للغاية في تلك المباراة. عندما تنظر إلى النتيجة، تجد أنها لم تكن تلك النتيجة، لا ينبغي أن تكون كذلك».
وأضاف: «شاهدت فورست ضد بورتو، وضد بورنموث، أسلوب اللعب متشابه، لكن بخصائص مختلفة».
وأضاف: «شاهدت مباراة واحدة لعبناها في فترة الإعداد للموسم مع سبورتينج لمحاولة فهم كيفية لعبنا في تلك المباراة، وهي متشابهة».
وقال: «يمكنه تغيير بعض خصائص اللاعبين بالموهبة التي يمتلكونها، وخاصة مع (مورجان) جيبس-وايت، (إليوت) أندرسون، (كالوم) هدسون-أودوي. لاعبون ممتازون للغاية، ولذا، يجب أن نكون مستعدين لمباراة مختلفة، ضد برايتون، كانت لدينا مساحة للعب، لكننا لن نملك هذه المساحة».

