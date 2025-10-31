السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مبابي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويتمنى «الفوز به مجدداً»

31 أكتوبر 2025 20:22


مدريد (أ ف ب)

تسلّم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي للمرة الأولى في مسيرته، متمنياً أن يتمكن من الفوز بالجائزة العام المقبل.
قال مبابي، هداف «الليجا» في الموسم الماضي برصيد 31 هدفاً في 34 مباراة «إنه لمن دواعي سروري أن أستلم الحذاء الذهبي. إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أفوز فيها بهذه الجائزة، وهذا يعني الكثير لي كمهاجم».
وشكر مهاجم منتخب فرنسا زملاءه في الفريق على تمكينه من تقديم «أفضل نسخة» من نفسه، آملا في الفوز بهذا النوع من الجوائز «لسنوات عديدة قادمة»، بدءا من العام المقبل.
وبعدما حقق أفضل بداية في مسيرته هذا الموسم من ناحية الأرقام حيث سجل 16 هدفا، منها 11 هدفا في «الليجا»، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات، قال مبابي إنه «سيكون سعيدا» في حال تمكن من مساعدة «ريال مدريد على الفوز» بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.
وتابع متوجها إلى زملائه «لدينا مجموعة رائعة، وآمل في أن نفوز بالعديد من الألقاب هذا العام، لأن أهمها الألقاب الجماعية. وأعتقد أنه مع كل من أراه هنا، يمكننا الفوز بالعديد منها».
وهنّأ رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريس مهاجم الفريق البالغ 26 عاما على احرازه الجائزة، مؤكدا أنه «يجسد تماماً قيم» ريال مدريد، معربا عن أمله في أن يواصل القائد الفرنسي في تسيطر تاريخ النادي.

