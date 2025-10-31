الريسي: صدارة «القدرة الآسيوية» إضافة نوعية



أبوظبي (وام)



أكد اتحاد الفروسية والسباق، أن إنجاز فرسان الإمارات، بحصد المراكز الثلاثة الأولى في الفردي وصدارة الفرق في منافسات بطولة القدرة بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، يؤكد الريادة العالمية للدولة في هذه الرياضة.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، إن فرسان القدرة أكدوا من جديد أن دولة الإمارات تمتلك كوكبة من الأبطال في جميع الفئات، بقدرات تنافسية عالمية تقودهم إلى تصدر المشهد في هذه الرياضة، بما تمثله من إرث وطني وتراثي، تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات النوعية التي حققتها القدرة في فئة الشباب والناشئين، بعد التتويج بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، لمسافة 120 كلم، في رومانيا خلال سبتمبر الماضي، مشيداً في الوقت نفسه بحصول الفارس صالح الكربي على «برونزية الفردي» في بطولة قفز الحواجز بالدورة.

كما أثنى على متابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وجميع مسؤولي النادي، بالإضافة إلى المدربين، وحرصهم على توفير أفضل المقومات والمتطلبات للمشاركة، متوجهاً بالتهنئة للفرسان عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وراشد عبدالرحمن المهيري، وخليفة راشد العميمي، على قدراتهم المميزة في البطولة.

ونوه إلى الجهود الكبيرة لوزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وسفارة الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، في توفير كافة مقومات النجاح لفرسان الإمارات، وجميع أبناء الدولة الذين شاركوا في فعاليات النسخة الثالثة.