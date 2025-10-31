جوارديولا يتحدث عن جاهزية هالاند ورودري



مانشستر (رويترز)



‭‭‬‬ قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم إرلينج هالاند جاهز لمواجهة بورنموث صاحب المركز الثاني في ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل، وأضاف أن لاعب الوسط رودري قد يعود أيضا من الإصابة للمشاركة.

وسدد هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 11 هدفاً في تسع مباريات، في القائم في الدقائق الأخيرة من هزيمة السيتي 1-صفر على ملعب أستون فيلا يوم الأحد الماضي، عندما تعرض لما وصفه جوارديولا بأنه «كدمة».

وكان مهاجم النرويج (25 عاماً) بين العديد من اللاعبين الأساسيين الذين لم يشاركوا في فوز مانشستر سيتي 3-1 على ملعب سوانزي سيتي في الدور الرابع لكأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.

ولم يلعب رودري منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في مواجهة برنتفورد على أرضه قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر الحالي، وذلك في أحدث انتكاسة للدولي الإسباني منذ إصابته الخطيرة في الركبة قبل 13 شهراً.

وقال جوارديولا «أعتقد أنه (رودري) سيكون مستعداً للمساعدة، لا أعرف إذا كان بإمكانه المشاركة منذ البداية لكن نأمل أن يكون معنا».

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر ونقطتين عن بورنموث، ويحتاج إلى ردة فعل في سعيه للفوز باللقب.

ويخوض فريق المدرب أندوني إيراولا المباراة باعتباره مفاجأة مبكرة للموسم، إذ لم يخسر في ثماني مباريات بالدوري في أفضل بداية له على الإطلاق في الدوري الممتاز.

وأشاد جوارديولا بمهاجم بورنموث أنطوان سيمينيو الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدفي الدوري بالتساوي مع إيجور تياجو لاعب برنتفورد برصيد ستة أهداف لكل منهما.

وقال المدرب الإسباني «الأمر لا يقتصر على هذا الموسم، بل إن طريقة لعب بورنموث تناسبه تماماً (سيمينيو)، إنه لاعب استثنائي».

وستشهد المباراة أيضاً المشاركة رقم 200 للاعب الوسط فيل فودن مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا «تشرفت بمشاهدة 200 مباراة لفودن والتأثير الذي صنعه لنا وللنادي الذي يعشقه، إنه إنجاز رائع خاصة وأن عمره لا يزال 25 عاماً».

ورفض مدرب مانشستر سيتي الإدلاء برأيه عند سؤاله بشأن ما إذا كان فودن يستحق العودة إلى تشكيلة إنجلترا عندما يعلن المدرب توماس توخيل تشكيلة المنتخب الوطني الأسبوع المقبل قبل مباريات تصفيات كأس العالم ضد صربيا وألبانيا.

وأوضح جوارديولا «هذا سؤال يجب أن يوجه إلى توماس، عليه أن يلعب بأفضل ما يمكن، اللاعبون الإنجليز رائعون وفي مركزه يوجد الكثير من اللاعبين المميزين، عليه أن يلعب بشكل جيد كل يوم وبعد ذلك سيقرر توماس الخيار الأفضل للمنتخب الوطني».

وتأهلت إنجلترا بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.