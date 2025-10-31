مدرب ليفركوزن يهدد بايرن ميونيخ!



برلين (د ب أ)



يدخل باير ليفركوزن مباراته المرتقبة، غدا السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) ضد بايرن ميونخ (حامل اللقب) بثقة عالية، مع تأثره البسيط بسلسلة انتصارات الفريق البافاري.

وقال كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن، في مؤتمر صحفي: «سنذهب إلى ميونخ لتقديم مباراة رائعة، نحن مستعدون لتقديم أداء قوي، وهو ما نحتاجه لتحقيق نتيجة إيجابية». ويبدو هيولماند مقتنعاً تماماً بأن فريقه قادر على أن يكون أول من يهزم متصدر الدوري الألماني هذا الموسم.

وفاز بايرن بأول 14 مباراة له في الموسم بجميع المسابقات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأكد مدرب ليفركوزن: «لا يوجد فريق لا يقهر، لا أخوض أي مباراة وأنا اعتقد أن الخصم لا ينهزم، أعتقد أنه يمكنك دائماً الفوز».

وعانى ليفركوزن من بداية متعثرة هذا الموسم بعد استغنائه عن عدد من عناصره الأساسية مثل فلوريان فيرتز، وجرانيت تشاكا، والمدافع جوناثان تاه، الذي انتقل إلى بايرن، بالإضافة إلى المدرب تشابي ألونسو، الذي يتولى حاليا قيادة ريال مدريد الإسباني.

ورغم ذلك، بدأ ليفركوزن يستعيد اتزانه تحت قيادة هيولماند، رغم هزيمته الساحقة 2-7 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وتحت قيادة هيولماند، لم يخسر ليفركوزن سوى نقطتين ببوندسليجا، حينما تعادل 1 - 1 مع بوروسيا مونشنجلادباخ.