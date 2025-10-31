سلوت يحثّ ليفربول بالفعالية التهديفية

ليفربول (أ ف ب)



حثّ الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول حامل اللقب، لاعبيه على إظهار واقعية أكبر لتفادي تلقي هزائم في مباريات يسيطرون عليها، عشية مواجهة أستون فيلا السبت، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومُني ليفربول بست هزائم في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، منها 4 توالياً في «البريميرليج»، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي المخصّص للمباراة «عادة، حتى وإن كانت سلسلتنا السلبية طويلة، فإنك لا تخسر مباريات كرة قدم بشكل متكرر عندما تصنع فرصاً أكثر من الفريق المنافس».

وتابع «يجب ألّا نعتاد على صنع فرص أكثر من المنافس من دون أن نحقق الفوز».

وتعرض سلوت لانتقادات لاذعة منذ هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة الأربعاء، وهي المباراة التي أجرى فيها تعديلات واسعة على تشكيلته.

وبرر المدرب الهولندي خطوته قائلاً «لا يزال لدينا عدد كبير من اللاعبين الجيدين المتاحين لخوض مباراة السبت، ثم مباراة الثلاثاء، ومباراة الأحد، لكن يجب أن أعتني ببعضهم وأراعي حالتهم».

ولم يلق كلام سلوت ترحيباً كبيراً في أوساط الكرة الإنكليزية، لا سيما أن «الريدز» انفق قرابة 500 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي بتعاقده مع لاعبين أمثال الفرنسي أوجو إيكيتيكيه، الألماني فلوريان فيرتس والسويدي ألكسندر أيزاك.

ويعيش سلوت فعلياً أزمته الفنية الأولى منذ توليه قيادة «الريدز» خلفاً للمدرب المحبوب لدى جماهير أنفيلد، الألماني يورجن كلوب، في صيف عام 2024.

وقلّل سلوت من حجم الأزمة موضحاً «باستثناء أرسنال، أعتقد أن العديد من الفرق تمتلك تقريباً عدد النقاط ذاته، وهذا يوضح مرة أخرى مدى صعوبة الدوري الإنجليزي».

وفي حال الخسارة أمام أستون فيلا صاحب المركز الثامن مباشرة خلف ليفربول بفارق الأهداف فقط، قد يجد بطل إنجلترا نفسه على بُعد عشر نقاط عن المتصدر أرسنال بعد مرور 10 مراحل فقط من عمر الدوري.