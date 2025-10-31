أوجيه-ألياسيم ينهي مغامرة فاشرو في «ماسترز باريس»



باريس (أ ف ب)



أنهى الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف تاسعاً مغامرة فالنتين فاشرو من موناكو، والمشارك ببطاقة دعوة في دورة باريس لماسترز الألف نقطة، عندما تغلب عليه بسهولة 6-2 و6-2، وبلغ نصف النهائي، محافظاً على آماله في التأهل إلى بطولة «أيه تي بي» الختامية.

ويلتقي أوجيه-ألياسيم في دور الأربعة مع الأسترالي أليكس دي مينور السادس، أو الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الثالث عشر، في سعيه لبلوغ المباراة النهائية الثانية في دورات ماسترز الألف نقطة في مسيرته الاحترافية، بعد مدريد العام الماضي عندما خسر أمام الروسي أندري روبليف.

وضرب الكندي بقوة منذ بداية المباراة بكسره إرسال فاشرو في الشوط الأول من المجموعة الأولى، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الخامس متقدماً 4-1، قبل أن ينهيها في مصلحته 6-2 في 38 دقيقة.

وانتظر أوجيه-ألياسيم الشوط الخامس من المجموعة الثانية لكسر إرسال فاشرو، وتقدم 3-2 ثم كسره للمرة الثانية في الشوط السابع، ووسع تقدمه إلى 5-2 في طريقه إلى كسب خمسة أشواط متتالية، وحسمها في مصلحته 6-2 أيضاً في 39 دقيقة، وبالتالي بلوغ نصف نهائي دورة باريس للمرة الثانية في مسيرته، بعد الأولى عام 2022.

وقال أوجيه-ألياسيم الذي تفادى سيناريو مبارياته الثلاثة الأخيرة في باريس، عندما خسر المجموعة الأولى: «دخلت المباراة محاولاً البدء بشكل أفضل من مبارياتي الثلاث السابقة، وكنت دقيقاً جداً منذ البداية».

وأضاف «فاشرو واثق جداً من نفسه، وأنا كنت خائفاً نوعاً ما لأكون صادقاً، لست متأكداً مما إذا كان يمتلك سحراً لا يمتلكه أحد غيره، لكنه يلعب بشكلٍ لا يصدق».

وتابع «كان عليّ التركيز جيداً منذ البداية، وهذا المستوى من الحماس الذي أظهرته في الشوط الأول ساعدني على دخول المباراة بسهولة، وقدمتُ أداءً جيداً».

ويحتاج الكندي الآن إلى فوز واحد فقط، لتجاوز الإيطالي لورينتسو موزيتي الثامن في سباق منافستهما على البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة للبطولة الختامية في تورينو في الفترة من التاسع إلى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة اللاعبين الأكثر حصداً للنقاط في رابطة اللاعبين المحترفين في عام 2025.

وأوقف أوجيه-ألياسيم سلسلة الانتصارات المتتالية الرائعة عند 10 في دورات الماسترز، والتي استهلها من الأدوار الإقصائية لدورة شنغهاي مطلع الشهر الجاري، عندما كان مصنفاً في المركز 204 في التصفيات، قبل أن يفاجئ الجميع بتتويجه باللقب، بفوزه على ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش في المباراة النهائية، بعدما أطاح قبلها ببوبليك والدنماركي هولجر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبخروجه من ربع نهائي باريس، يملك فاشرو البالغ من العمر 26 عاماً، والمصنف 40 عالمياً حالياً، فرصة بلوغ أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية بدخول نادي الـ30 الأوائل الاثنين المقبل، وقد يُنهي موسمه في دورة متز (من 2 إلى 8 نوفمبر).