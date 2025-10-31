مدرب توتنهام يكشف موقف المصابين قبل مواجهة تشيلسي



قدم الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام تحديثاً عن موقف لاعبيه الغائبين لفترة طويلة، وهم دومينيك سولانكي وديكي كولوسيفسكي وكوتا تاكي.

ولم يشارك دومينيك منذ فوز فريقه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-صفر في 23 أغسطس، وخضع لعملية جراحية بسيطة في كاحله نهاية سبتمبر، وللأسف، لم يشارك ديكي وكوتا بعد.

وفي حديثه خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة في ملعب هوتسبير واي، وقبل مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير السبت، سئل توماس عن لياقة اللاعبين الثلاثة.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لتوتنهام: «نحن ندرك تماماً متى سنستعيد دومينيك، الحمد لله، لقد عاد من دون أي انتكاسات، نحن ندرك تماماً أننا نسير على الطريق الصحيح، لذا، فالأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لن يكون متاحاً قبل فترة التوقف الدولي، هذا هو الوضع الحالي».

وأضاف: «ديكي لا يزال خارج الملعب، نعمل بشكل جاد لجعله لائقاً بدنياً في أسرع وقت ممكن، كوتا يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ، سيبدأ التدريب قريباً.