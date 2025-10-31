الهلال يقلص الفارق مع النصر في الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



قلص الهلال الفارق بينه وبين النصر، متصدر ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، إلى نقطة واحدة مؤقتاً، وذلك بعد فوزه على ضيفه الشباب 1- صفر، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمسابقة.

ورفع الهلال، الذي حقق فوزه الثامن على التوالي في كل البطولات، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف النصر المتصدر، والذي يمكنه إعادة فارق الأربع نقاط في حال فوزه على الفيحاء السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وسجل ماركوس ليوناردو، هدف المباراة الوحيد لفريق الهلال في الدقيقة 36، وشهدت المباراة تعرض كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، للطرد، بعد تدخل على مارسيلو جروهي، حارس الشباب، في الدقيقة 78.

دخل الهلال بالثلاثي الهجوم المكون من البرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو، بالإضافة إلى نجم الفريق سالم الدوسري، مستهدفين تشكيل خطورة مبكرة على مرمى مارسيلو جروهي، حارس الشباب.

على الجانب الآخر، تسلح الشباب بالثنائي الهجومي جوش برانهويل وعبد العزيز آل عثمان، في سعيه لهز شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

ومنذ البداية ضغط الهلال بكل قوته بحثاً عن هدف التقدم، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى جروهي.

وفي الدقيقة 36 سجل الهلال هدفه الوحيد عن طريق ماركوس ليوناردو، حيث مرر محمد كنو الكرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ليقوم متعب الحربي بتهيئة الكرة لليوناردو، الذي سددها أرضية في شباك جروهي.

وبعد الهدف حاول الشباب مجاراة ضغط خصمه، لكنه افتقد للشراسة الهجومية اللازمة لتهديد مرمى بونو، وبينما انتهى الشوط الأول بتأخر الشباب بهدف، حاول مدربه إيمانويل ألجاوسيل، دعم هجوم فريقه.

وواصل الهلال ضغطه في الشوط الثاني، وهدد مرمى جروهي في أكثر من مناسبة، وتسببت انطلاقات سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، في ارتباك كبير لدفاع الشباب. وتألق جروهي في التصدي لعديد المحاولات من جانب هجوم الهلال المنظم، وتراجع الفريق الضيف بأكمله إلى منطقة الجزاء، في محاولة لإبعاد الهجمات المتتالية من الفريق المضيف.

وحاول الشباب هز شباك الهلال في الدقيقة 66، عبر تسديدة من النجم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، وهو أحد البدلاء الذين اعتمد عليهم الجاوسيل، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو، فيما واصل الهلال هجماته مرة أخرى.

وتسببت أحد تلك الهجمات في طرد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 78، بعدما تقدم بالكرة حتى منطقة الجزاء ثم تدخل بقوة على الحارس جروهي، ليقرر الحكم طرده بعد اللجوء إلى تقنية (الفار)، ثم قام المدرب سيموني إنزاجي بإدخال المدافع زكي أتشيتشيك بدلاً من سالم الدوسري في تغيير اضطراري بالدقيقة 79 .

وفي الدقيقة 80 حاول عبد الرزاق حمد لله هز شباك الهلال، حيث تلقى عرضية ليوجهها بضربة رأس لكن بونو تواجد في المكان المناسبة للإمساك بالكرة.

وأظهر الشباب بعض الخطورة في الدقائق الأخيرة، لاسيما في الضربات الثابتة التي حاول استغلالها كمصدر خطورة كبيرة على مرمى ياسين بونو.

وتألق بونو في التصدي لمحاولات الشباب في الدقائق الأخيرة، ولاسيما تسديدة كاراسكو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الهلال على الشباب 1- صفر.