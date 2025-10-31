رسالة من ستيفاو إلى جماهير تشيلسي



لندن (د ب أ)



وجه البرازيلي ويليان ستيفاو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، رسالة إلى جماهير ناديه، وذلك ليشكرهم على دعمهم له.

وذكر تشيلسي عبر موقعه الرسمي، أنه رغم انضمام اللاعب للفريق منذ بضعة أشهر، لكنه نجح في تقديم نفسه بشكل رائع لجماهير الفريق.

وأبدى اللاعب امتنانه للاستقبال الحار من الجماهير، وهو الأمر الذي أكده حينما سئل عن رسالته لجماهير الفريق.

وقال في رسالته: «أشكرك جميعاً على الحب الذي منحتموني إياه والدعم الكبير الذي تلقيته هنا في ستامفورد بريدج».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية كان حلمي أن أكون هنا وألعب في هذا الملعب، شكراً لكم على الحب، وأتمنى أن أرد ذلك لكم على أرض الملعب».

وأوضح: «منذ أن وصلت إلى النادي كان الاستقبال الذي تلقيته من الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير، جعلني أشعر بأنني في منزلي، أنا سعيد حقاً، وأتأقلم بشكل أسرع مما أعتقد، وأنا سعيد بذلك».

وتابع ستيفاو: «أحب لعب كرة القدم لذلك سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة تشيلسي، سواء كان ذلك في مركز الجناح أو في الهجوم، أنا سعيد وأشعر بالراحة في كلا المركزين، وأنا سعيد ببذل قصارى جهدي من أجل فريقي».