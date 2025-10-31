عبد المنعم الهاشمي: إنجاز شباب الجوجيتسو بالبحرين يؤكد ريادة الإمارات واستدامة التميز

أبوظبي (وام)

أكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أهمية الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين، بعد نجاحهم في حصد 7 ميداليات، والاحتفاظ عن جدارة بالمركز الأول والصدارة الآسيوية.

وقال الهاشمي: «ما حققه أبناؤنا في البحرين يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد أن جيل الشباب هو عنوان المستقبل، وأن هذا الإنجاز يعد مؤشراً إيجابياً لمستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة، شريطة مواصلة العمل بجهد مضاعف للحفاظ على استدامة العطاء».

وأكد أن كل إنجاز قاري أو عالمي تحققه رياضة الجوجيتسو هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به الأسر والعائلات في دعم اللاعبين واللاعبات، وتشجيعهم على التميز.

وأضاف: «دعم القيادة الرشيدة الأساس الذي تقوم عليه رياضة الجوجيتسو في الإمارات، كما أن إيمان العائلات بقدرات أبنائهم، كان عاملاً حاسماً في تحقيق هذه النتائج المشرفة»، معرباً عن ثقة الاتحاد بأن الإماراتي حين تتاح له الفرصة، ويحظى بالدعم، يبهر العالم، ويصل دائماً إلى منصات التتويج.

وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «رغم الإنجاز الذي تحقق، كان من الممكن مضاعفة عدد الميداليات بقليل من التركيز والخبرة»، مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو هي لعبة الثواني والتركيز الدقيق، وأن المنافسة حق مشروع للجميع في آسيا والعالم.

وأعرب عن تقديره لجميع اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري على جهودهم الكبيرة، مؤكداً أن الصدارة مسؤولية تتطلب جهداً مضاعفاً للحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الاتحاد الإماراتي يمتلك العديد من الخطط والبرامج الواقعية، للحفاظ على مكانة الدولة في مقدمة المشهد الآسيوي والعالمي.

وحول دعم المؤسسات الوطنية، وجّه الشكر والتقدير إلى كل من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة وسفارة الدولة في مملكة البحرين، والرعاة من الشركات الوطنية بالدولة، على دعمهم للمنتخب.

ونوه الهاشمي بالإنجاز الاستثنائي الذي حققته اللاعبة غلا الحمادي، بحصدها ميداليتين في لعبتين مختلفتين خلال الدورة نفسها في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعتبر نوعياً، وسيُسجل في تاريخ الألعاب الآسيوية.

وعن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للجوجيتسو في تايلاند بأكثر من 90 لاعباً ولاعبة، والتي تنطلق الأحد المقبل، أكد أن المنتخب يدخل البطولة بمسؤولية وثقة كبيرة، لأن تمثيل الإمارات في المحافل العالمية مسؤولية كبيرة.

وأضاف أن هذه البطولة تعد مؤشراً مهماً لأداء المنتخبات الوطنية كافة، الأول والشباب والناشئين، وسيتم تحليل ودراسة نتائجها بما يضمن استدامة التطور، وتعزيز الريادة الإماراتية.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تمديد فترة التسجيل لجميع الفئات المشاركة في النسخة السابعة عشرة من الحدث الأكبر على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية حتى يوم غد.

وتنطلق فعاليات البطولة بين 12 و22 نوفمبر في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث يأتي قرار التمديد استجابة للإقبال الكبير على التسجيل، ما يتيح الفرصة أمام المزيد من الراغبين في المشاركة.

وتشهد نسخة هذا العام نمواً قياسياً في أعداد المشاركين عبر جميع فئاتها بما يشمل الأطفال والشباب والباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، ما يعكس اتساع رقعة اللعبة، ودور البطولة في تعزيز التطور العالمي للجوجيتسو.

وأوضح فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، أن الإقبال الاستثنائي على المشاركة في البطولة يعكس ثقة اللاعبين بقدرة البطولة على تقديم تجربة تنافسية استثنائية، وقال: «شهدنا وتيرة متسارعة في تسجيل اللاعبين من مختلف الدول، ما دفع اللجنة المنظّمة إلى تمديد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في المشاركة، ومواكبة حجم الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة على مستوى العالم، ويجسد هذا المشهد مكانة البطولة منصة تجمع نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف القارات، ونجاح أبوظبي في ترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً يحتضن أبرز بطولات الجوجيتسو ويصنع أبطال المستقبل».

على صعيد آخر، تغادر بعثة منتخب الجوجيتسو إلى تايلاند لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك من 2 إلى 7 نوفمبر لفئة الكبار، ومن 8 إلى 14 نوفمبر لفئات تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاماً.

ويشارك في صفوف المنتخب 90 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، في واحدة من أقوى المحطات العالمية السنوية، التي تجمع نخبة أبطال العالم، ويمثل هذا الاستحقاق الدولي الكبير فرصة جديدة للمنتخب لتعزيز رصيده من الإنجازات، والحفاظ على صدارة المنتخبات الأكثر تتويجاً على مستوى اللعبة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «البطولة محطة مهمة لجميع فئات المنتخب، من أصحاب الخبرة الذين اعتادوا صعود منصات التتويج، إلى الوجوه الصاعدة التي تبدأ أولى خطواتها على الساحة الدولية. لكل فئة أهداف واضحة، لكن الرابط المشترك بينها هو روح الفريق الواحد، والحرص على تمثيل الوطن بأفضل صورة».

وأكد هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني، أن الاستعدادات جرت وفق خطة دقيقة ومكثّفة استهدفت رفع جاهزية اللاعبين على المستويات البدنية والذهنية والفنية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تطوير الجوانب التكتيكية والمهارية لضمان أداء متكامل خلال البطولة.

وأوضح ميديروس أن المنتخب يدخل البطولة بثقة عالية وعزيمة كبيرة لترجمة ما تم العمل عليه خلال الأسابيع الماضية إلى نتائج ملموسة على البساط، مشدداً على أن التركيز لم يكن فقط على الجاهزية البدنية، بل أيضاً على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وصقل مهاراتهم التنافسية، بما يضمن ظهورهم بأفضل صورة ممكنة، وتمثيل الدولة على نحو مشرّف.