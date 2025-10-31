«بناء الأجسام» يشارك في «غرب آسيا» بطموح كبير

دبي (الاتحاد)



وصلت إلى مملكة البحرين بعثة منتخب بناء الأجسام، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها السبت، بتنظيم الاتحاد البحريني لبناء الأجسام، وإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي.

ويشارك منتخب الإمارات بنخبة من لاعبيه الدوليين، ضمن بعثة يترأسها أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين، والجهازين الفني والإداري و22 لاعباً.

وتقدم أحمد جوهر بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية، مما أسهم بجاهزية المنتخب للبطولة الحالية، مؤكداً أن لاعبي المنتخب بجاهزية عالية، وطموحهم تحقيق أفضل النتائج والميداليات، وبما يتناسب ومكانة الرياضة الإماراتية، خصوصاً في بناء الأجسام، متمنياً أن يستثمر اللاعبون مشاركتهم في البطولة، وإحراز ميداليات التفوق، وتحقيق إضافة نوعية جديدة لبناء الأجسام الإماراتية.

وتضم بعثة المنتخب، الدكتور سعيد ساساني، طبيب المنتخب، والحكم الدولي عبدالله جمال، و22 لاعباً يُمثّلون الدولة في مختلف الفئات، هم: عبدالله فيصل البستكي ومحمد البلوشي ومهند الزعابي وجاسم الهرمودي وعبدالله المرزوقي وحمد البلوشي وثاني خميس وخالد بخيت الفلاسي ومروان البلوشي وأحمد التميمي وعمر المهيري وعبدالله المري ومحمد مسعود العوضي وعلي ضاوي وراشد الزعابي وعبدالله الختال وأحمد محمد علي وطارق موسى وعبدالله علي البلوشي وحمد الحمادي وخالد المطوع وهاني العوضي.