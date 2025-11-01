جيرونا.. «الجراح العميقة»!



مدريد (أ ف ب)



عمّق خيتافي جراح ضيفه جيرونا، عندما تغلّب عليه 2-1، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وانتظر خيتافي الدقيقة 72 لافتتاح التسجيل، عبر لاعب وسطه ماريو مارتين، وأضاف المهاجم بورخا مايورال الثاني بعد 14 دقيقة (86)، قبل أن يقلص المهاجم الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستوياني الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني تواليا لخيتافي والخامس هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، وصعد إلى المركز السادس مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام ريال بيتيس الذي يستضيف ريال مايوركا الأحد.

في المقابل، مُني جيرونا، مفاجأة الموسم قبل الماضي، حين احتل المركز الثالث، وتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بخسارته السادسة هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وتُستكمل المرحلة السبت بلقاءات فياريال مع رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية، وريال سوسيداد مع أتلتيك بلباو، وريال مدريد مع فالنسيا.

ويلعب الأحد ليفانتي مع سلتا فيجو، وألافيس مع إسبانيول، وبرشلونة مع إلتشي، على أن تُختتم المرحلة الاثنين بلقاء ريال أوفييدو مع أوساسونا.