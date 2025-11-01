دورتموند «الوصيف» في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)



واصل بوروسيا دورتموند صحوته، وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً، بفوزه الثمين على مضيفه أوجسبورج 1-0، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين بوروسيا دورتموند بفوزه إلى مهاجمه الدولي الغيني سيرهو جيراسي الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 37، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف على لائحة الهدافين هذا الموسم، والأول منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وهو الفوز الثاني توالياً محلياً لدورتموند بعد تعادل وخسارة، بعدما كان تغلّب على كولن 2-1 في المرحلة الثامنة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزج الذي يستضيف شتوتجارت صاحب 18 نقطة السبت، وبفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر، والذي يستقبل باير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي، والشريك السابق لدورتموند في المركز الخامس السبت أيضاً.

كما هو الفوز الثالث توالياً لرجال المدرب الكرواتي كوفاتش في مختلف المسابقات، بعدما تغلبوا على مضيفهم كوبنهاجن الدنماركي 4-2 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تأخر انطلاق المباراة بسبب إلقاء مشجعي دورتموند كرات تنس على أرض الملعب، احتجاجاً على إقامتها في وقت متأخر، ومطالبين بنقل جميع مباريات الدوري إلى عصر السبت.

وجاء الفوز في توقيت مناسب بالنسبة لدورتموند الذي سيرحل إلى إنجلترا الأربعاء المقبل لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الرابعة للمسابقة القارية العريقة.

ويتقاسم دورتموند والسيتي المركز السادس برصيد سبع نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للفريق الألماني.

في المقابل، مُني أوجسبورج بخسارته الثانية توالياً والسادسة هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

ويلعب السبت أيضاً أونيون برلين مع فرايبورج، وسانت باولي مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وهايدنهايم مع آينتراخت فرانكفورت، وماينز مع فيردر بريمن.

وتُختتم المرحلة الأحد بلقاءي كولن مع هامبورج، وفولفسبورج مع هوفنهايم.