«صورة زائفة» لملعب «ناطحة سحاب» في «مونديال السعودية»!



باريس (أ ف ب)



انتشر فيديو لملعب كرة قدم ضخم فوق ناطحة سحاب، قدّمه مستخدمو الإنترنت ووسائل إعلام على أنه أحد الملاعب المستقبلية لكأس العالم 2034 المقررة في السعودية، وأثار ضجة عالمية، ليتضح أن لا علاقة له بهذا المشروع.

وعلى غرار مقاطع الفيديو التي تُنتج الآن في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، حقق هذا الفيديو نجاحاً يتناسب مع الشعبية العالمية لكرة القدم، خاصة أنه ظهر قبل تسع سنوات من الحدث العالمي، وحيث لا يزال أكثر من اثني عشر ملعباً مجرد خطط ونماذج.

انتشر الفيديو على نطاق واسع، وشاركته آلاف الحسابات على أنه التصميم الرسمي الذي كشفت عنه السعودية، وشاهده ملايين المستخدمين المذهولين.

وإذا ما كانت السعودية تخطط فعلاً لبناء ملعب فوق مجمّع عمراني في مدينة مستقبلية تسمى «ذا لاين» ولم تُبنَ بعد، وفقاً لملف ترشحها لاستضافة كأس العالم، فإن المشروع الحقيقي لا يشبه إطلاقاً النسخة التي انتشرت على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إن «هذا التصميم مُفبرك بالكامل ولا يُشبه أي شيء تُخطط له السعودية، ولا يظهر في أي مصدر رسمي».

ونشرت وسائل إعلام فرنسية عدة الفيديو، لا سيما على أنه يُمثل المشروع الرسمي، ومنذ ذلك الحين، حذف البعض الفيديو أو عدّلوا مقالاتهم.

وتتبّع فريق تقصي صحة الأخبار التابع لوكالة فرانس برس الفيديو حتى وصل إلى حساب @hyporaultraworks على إنستجرام الذي نشر العديد من مقاطع الفيديو لملاعب مستقبلية من تصميم الذكاء الاصطناعي، من بينها، صورة في منتصف أكتوبر، خدعت العالم بأسره: «منظر جوي لتصميم ملعب على ناطحة سحاب».

وتواصلت وكالة فرانس برس مع صاحب الحساب، فأكد أنه هو منشئ الفيديو.

على صفحة فيسبوك التي تحمل الاسم نفسه، يوضح صاحب الحساب: «ما بدأ كمفهوم بسيط للذكاء الاصطناعي، تحوّل إلى واقع: بعد أكثر من 50 مليون مشاهدة، أصبح ملعبنا «سكاي ستاديوم» عالمياً وخرج عن السيطرة بعض الشيء».

كما صرّح بأنه «لم يكن على دراية بأي مشروع سعودي عندما رسم هذه الصورة!»، مضيفاً: «كان هذا مفهوماً خيالياً بحتاً للذكاء الاصطناعي، يستكشف كيف سيبدو ملعب كرة قدم عمودي على شكل ناطحة سحاب».