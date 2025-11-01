الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الخطيب يحتفظ برئاسة الأهلي المصري

الخطيب يحتفظ برئاسة الأهلي المصري
1 نوفمبر 2025 09:25

 
القاهرة (د ب أ)

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي المصري التي جرت الجمعة، عن فوز قائمة محمود الخطيب لدورة جديدة.
وذكر الأهلي المصري، عبر مركزه الإعلامي، أن التشكيل الجديد الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي، محمود الخطيب رئيساً، وياسين منصور نائباً لرئيس النادي، وخالد مرتجي أميناً للصندوق.
وأضاف: «في العضوية فوق السن فاز كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، وفي العضوية تحت السن فاز كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام.

مصر
الأهلي
الأهلي المصري
محمود الخطيب
