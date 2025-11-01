سينر.. «الفوز السهل» في «ماسترز باريس»



باريس (أ ف ب)



تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانياً عالمياً إلى نصف نهائي دورة باريس لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه السهل على الأميركي بن شيلتون السابع 6-3 و6-3، في ربع النهائي، فيما أنهى الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع مغامرة فالنتين فاشرو من موناكو، والمشارك ببطاقة دعوة، عندما تغلّب عليه بسهولة 6-2 و6-2، وبلغ نصف النهائي.

في المباراة الأولى، واصل سينر البالغ من العمر 24 عاماً أداءه الرائع في الدورة، وبلغ دور الأربعة، حيث سيلاقي الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب، والذي قلب الطاولة على الروسي دانييل مدفيديف الثالث عشر، وتغلب عليه 2-6 و6-3 و7-6.

وكرّس سينر تفوقه على شيلتون، حيث تغلب عليه للمرة السابعة في ثماني مواجهات بينهما، وبلغ نصف نهائي ثماني من أصل تسع دورات لماسترز الألف، وهي الأبرز في فئة الرجال بعد بطولات الجراند سلام.

وحدها دورة مدريد ضمن دورات الماسترز التي لم يبلغ فيها الإيطالي دور الأربعة، وتبقيه أفضل نتيجة له بها هي الوصول إلى ربع النهائي.

كما بات سينر أول إيطالي يبلغ دور الأربعة في دورة باريس منذ انطلاقها عام 1986.

وفرض سينر أفضليته على مجريات المباراة، وكسر إرسال شيلتون مرتين في المجموعة الأولى في الشوطين الخامس والتاسع وكسبها 6-3 في 34 دقيقة.

كان الإيطالي في طريقه إلى حسم المجموعة الثانية بسهولة، عندما كسر إرسال الأميركي في الشوط الرابع وتقدم 4-1، لكن الأخير رد التحية، مُقلِّصاً الفارق إلى 2-3، ثم أدرك التعادل 3-3، قبل أن يكسب سينر الأشواط الثلاثة التالية، ويحسمها في مصلحته 6-3 في 35 دقيقة.

وعزّز سينر حظوظه في استعادة صدارة التصنيف العالمي من غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي ودع الدورة مبكراً ومن دورها الثاني أمام البريطاني كامرون نوري، وذلك في حال فوزه باللقب الأحد.

وكان سينر تنازل عن صدارة التصنيف العالمي في أوائل سبتمبر، بعد هزيمته أمام الإسباني في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وتقاسم اللاعبان ألقاب البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، حيث تُوج الإيطالي باستراليا المفتوحة وويمبلدون، والإسباني برولان جاروس وفلاشينج ميدوز.

وقال سينر: «لا أفكر حالياً في التصنيف العالمي، يعتمد الأمر كله على أدائي، نلعب يوماً بيوم، وفي كل يوم نواجه تحديات صعبة جداً».

وأضاف: «أنا سعيد بالوضع الذي أنا فيه، غداً يوم مهم جداً مرة أخرى، لكنني أتطلع إليه».

وحافظ أوجيه-ألياسيم على آماله في التأهل إلى بطولة «أيه تي بي» الختامية، بتغلبه على فاشرو 6-2 و6-2.

ويلتقي أوجيه-ألياسيم الساعي لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرته الاحترافية في دورات ماسترز الألف نقطة بعد مدريد العام الماضي، عندما خسر أمام الروسي أندري روبليف، في دور الأربعة مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الثالث عشر، والذي تغلّب على الأسترالي أليكس دي مينور السادس 6-7 و6-4 و7-5.

وقال أوجيه-ألياسيم الذي تفادى سيناريو مبارياته الثلاثة الأخيرة في باريس، عندما خسر المجموعة الأولى: «دخلت المباراة محاولا البدء بشكل أفضل من مبارياتي الثلاث السابقة، وكنت دقيقاً جداً منذ البداية».

وأضاف اللاعب الذي بلغ نصف نهائي فلاشينج ميدوز في سبتمبر الماضي: «فاشرو واثق جداً من نفسه، وأنا كنت خائفاً نوعاً ما لأكون صادقاً، لست متأكداً مما إذا كان يمتلك سحراً لا يمتلكه أحد غيره، لكنه يلعب بشكلٍ لا يصدق».